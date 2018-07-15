Rum Basını: “KKTC Cumhurbaşkanı Olarak İmzaladı”

CUMHURBAŞKANI AKINCI’NIN GÜVENLİK KONSEYİ’NE MEKTUBUNA RUM YÖNETİMİNİN CEVABI: “TÜRK ASKERİ OLDUKÇA UNFICYP DE OLACAK”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, BM’deki Türk Daimi Temsilci Feridun Sinirlioğlu’nun mektubuna ataçlı olarak BM Güvenlik Konseyi’ne gönderdiği ve dün resmî belge olarak dağıtılan 2 Temmuz tarihli mektubu Rum basınında geniş yer buldu.

Gazeteler Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, mektuba KKTC Cumhurbaşkanı olarak imza attığına dikkat çekti.

Alithia haberi “Akıncı UNFICYP Konusunu Ortaya Koyuyor… Kıbrıslı Türk Lider Güvenlik Konseyi’ni Barış Gücü’nün Görev ve Yetkilerini Gözden Geçirmeye Çağırıyor” başlığıyla aktardı.

Haberde Akıncı’nın, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastaiadis’in Güvenlik Konseyi üyelerine gönderdiği 25 Haziran tarihli mektubuna yanıt niteliğindeki mektubu ile Güvenlik Konseyi üyelerine “müdahale ettiği” öne sürüldü ve Güvenlik Konseyi üyelerinden BM Barış Gücü’nün görev ve yetkilerini gözden geçirmesinin zorunlu ihtiyaç olduğuna işaret ettiği kaydedildi.

RUM YÖNETİMİ “ATİLLA OLDUĞU SÜRECE UNFICYP DE OLACAK”

Gazetenin “Hükümet… Attila Olduğu Sürece UNFICYP de Olacak” başlıklı haberine göre Rum yönetimi, Sözcüsü Prodromos Prodromu aracılığıyla, BM Barış Gücü’nün, Türk askeri Ada’da bulunduğu sürece misyonuna devam edeceği beklentisi içerisinde olduğunu , bu yönde gerekli her türlü adımı da attığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Güvenlik Konseyi’ne gönderdiği mektubu Rum Haber Ajansı’na (KİPE) değerlendiren Prodromu, Genel Sekreter’in geçici temsilcisi Jane Holl Lute’un, müzakerelerin yeniden başlaması konusunda zemin yoklamak amacıyla yapacağı ziyaret öncesinde “gerilim ortamı yaratmak istemediklerini” söyledi, şunları ekledi:

“Bu nedenle işgal ve taksimin kabulünü ve normalleştirilmesini hedefleyen iddiaları yorumlamayacağız. Ancak, Sayın Akıncı’nın mektubunda öne sürdüğü iddiaların, Kıbrıs Cumhuriyeti topraklarının Türk ordusu tarafından işgaline son verilmiş olsaydı geçerli olacağını vurgulamadan edemeyeceğiz. Barış prosedürü ve müzakerelerin maksadı da bu, yani Türkiye’nin işgaline son vermektir.”

Rum tarafının Lute ile görüşmeyi iple çektiğini de söyleyen Prodromu, Rum tarafının “yapıcı tezlerinin” Lute ile görüşmede ortaya konulacağını, Kıbrıs Türk tarafının da “yapıcı olmasını beklediklerini” savundu.

Prodromos Prodromu “Bize göre UNFICYP’in varlığı ve işlevi, bunca yıldır etkin istikrar unsuru olmuştur. Barış Gücü’nün Kıbrıs’ta Türk işgal ordusu olduğu sürece misyonuna devam etmesini bekliyoruz” dedi.

Aynı gazete AKEL Meclis Grup Sözcüsü Yorgos Lukaidis’in “Bizim taraf BM Genel Sekreteri’nin özel temsilcisine karşı net olmak zorundadır” dediğini yazdı.

Habere göre “Başkan Anastasiadis Sayın Guterres’in müzakere prosedürünün yeniden başlaması için koştuğu net şartları yıldızlar ve dipnotlar koymadan kabul etmelidir” diyen Lukaidis, “Aksi halde, BM kararlarında belirtilen onurlu bir uzlaşı perspektifi bozulacak ve bizim taraf nereye varacağı belli olmayan tehlikeli maceralara girebilir” uyarısında bulundu.

Alihtia “UNFICYP: Bir Yandan Uzatma Bir Yandan Revizyon” başlıklı manşet haberinde, BM Barış Gücü’nün geleceğini, önümüzdeki altı ayda Kıbrıs sorununda meydana gelecek gelişmelerin belirleyeceğini yazdı.

SIDDIK: “GÖREV SÜRESİYLE İLGİLİ KARARLARI GÜVENLİK KONSEYİ ALIR”

Öte yandan KİPE’nin, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Güvenlik Konseyi’ne mektubunu sorduğu BM Barış Gücü Basın Sözcüsü Alim Sıddık, “Kıbrıs’taki Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılmasıyla ilgili bütün kararlar Güvenlik Konseyi düzeyinde alınır, heyet düzeyinde değil. Sayın Akıncı’nın mektubunda, Güvenlik Konseyi’nde değerlendirilecek konular bulunuyor” dedi.

Genel Sekreter’in Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar’ın Güvenlik Konseyi’ni 17 Temmuz’da bilgilendirmesinin beklendiğini hatırlatan Sıddık, “Tartışmaların önemli bölümü UNFICYP’in görevi ile ilgili olacak. Güvenlik Konseyi’nin, UNFICYP’in görev süresinin 6 ay daha uzatılmasını, bu görev döneminin biteceği 31 Temmuz’dan önce oylaması bekleniyor” dedi.

Fileleftheros habere “‘KKTC Cumhurbaşkanı’ Olarak İmzaladı… UNFICYP’in Görev-Yetkilerinde Değişiklik ile Yükselmeye Çalışıyor… Mustafa Akıncı’dan Başkan’a Sert Suçlama… Hükümet: İşgalin Normalleştirilmesi Çabası” başlık ve spotlarını attı.

Simerini de Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, içeriğine geniş ölçekte yer verdiği mektubunu “Akıncı’nın BM Güvenlik Konseyi’ne Kışkırtıcı Mektubu… Anastasiadis’e Saldırarak Kıbrıs’taki UNFICYP’in Yetki ve Görevlerinin Gözden Geçirilmesini İstiyor” başlığıyla aktardı.

Politis, “UNFICYP Konusunda Mektuplar Savaşı… Akıncı Toptan Revizyonunun Gözardı Edilmemesi Gerektiğini, Olguların Değiştiğini Düşünüyor… Hükümet: UNFICYP İşgal Olduğu Sürece Gerekli” ve Haravgi “Akıncı’dan Güvenlik Konseyi’ne Mektup” başlığını kullandı.

