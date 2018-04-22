

Rum basını, bugün ekonomiye ilişkin haberlere de yer verdi.

Fileleftheros gazetesi ekonomi eki, Güney Kıbrıs’taki bankaların, batık krediler olarak bilinen kırmızı kredileri azaltmaya çalışmasına karşın bunların yüksek düzeyde seyretmeye devam ettiğini yazdı.

Batık kredilerin oranının, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’nın (GSYİH), yüzde 120’sini teşkil ettiğini yazan gazete, Rum Merkez Bankası’nın verilerine dayanarak, 2016 yılında 23.81 milyar Euro olan sorunlu kredilerin 3.23 milyar Euro azalarak, 2017 yılında 20.57 milyar Euro şeklinde kaydedildiğini belirtti.

Haravgi gazetesi, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından Fitch’in Güney Kıbrıs ekonomisinin “BB” olan notunu “BB+”ye yükselttiğini ayrıca hayata geçirildiği takdirde Rum ekonomisine ilerleme sağlayacak üç ön koşullu yol haritasını da verdiğini yazdı.



Habere göre Fitch bunları, batık kredilerin azaltılması, kamu borcunun azaltılması ve özel borç baskısının azaltılmasının devam etmesi şeklinde sıraladı.Öte yandan Kathimerini gazetesi ekonomi eki, Rum Merkez Bankası eski Başkanı Panikos Dimitriadis ile yaptığı söyleşiye yer verdi.Habere göre Dimitriadis, söyleşisinde, Rus oligarklarla şüpheli olmasa da, garip ilişkileri, Rum bankacılık sisteminin “Aşil Topuğu” (zayıf noktası) olarak nitelendirdi.Dimitriadis, Güney Kıbrıs’ın, yabancı oligarklara hizmet etme alanı olarak ortaya çıktığını, bunların vatandaşlık almasının ise tehlikelere gebe olduğunu, çünkü Güney Kıbrıs’ın, Rus ve Ukraynalı oligarkların kara para aklama yeri olarak gösterildiğini belirtti.