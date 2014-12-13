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Rum Balıkçılar Vasiliko’da Protesto Eylemi Yaptı

Rum balıkçılar, dün, balıkçı teknelerini kullanarak,  Vasiliko’daki VTTV şirketine ait akar yaktı terminalinde protesto eylemi gerçekleştirdi.

Rum Balıkçılar Vasiliko’da Protesto Eylemi Yaptı

Rum balıkçılar, dün, balıkçı teknelerini kullanarak,  Vasiliko’daki VTTV şirketine ait akar yaktı terminalinde protesto eylemi gerçekleştirdi.

13 Aralık 2014 Cumartesi 10:01
Rum Balıkçılar Vasiliko’da Protesto Eylemi Yaptı
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Rum balıkçılar, dün, balıkçı teknelerini kullanarakVasiliko’daki VTTV şirketine ait akar yaktı terminalinde protesto eylemi gerçekleştirdi.

Simerini gazetesi ve diğer gazeteler, balıkçıların, balıkçı teknelerini kullanarak, römorkların, terminal tesisinin açıklarında bulunan yük boşaltım iskelesine tankerleri götürmesine izin vermediğini, buna bağlı olarak VTTV şirketi terminalindeki akar yakıt boşaltım işlemlerinin dün yapılamadığını yazdı.

Habere göre Yerel Profesyonel Balıkçılar Birliği Başkanı Yannos Stilyanos yaptığı açıklamada, terminalin faaliyete geçmesiyle birlikte balıkçıların gelirlerinin ciddi oranda azaldığını bu nedenle protesto eyleminde bulunduklarını ifade etti.

VTTV şirketi Genel Müdürü Yorgos Papaanastasiu ise açıklamasında bir grup tarafından yük boşaltım işlemlerinin engellenmesinden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve bunun, muhtemelen yatırımcıların gözünde Güney Kıbrıs’ın imajını zedelediğini belirtti.

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