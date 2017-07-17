Güney Kıbrıs:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Temmuz 2017 Pazartesi 08:51

Rum Bakanlardan Ve Yetkililerden Kıbrıs Sorunu Mesajları

Rum Bakanların ve yetkililerin, hafta sonu katıldıkları bazı anma etkinliklerinde, Kıbrıs sorunuyla ilgili mesajlar verdikleri haber verildi.

Rum Bakanlardan Ve Yetkililerden Kıbrıs Sorunu Mesajları
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

 Rum Bakanların ve yetkililerin, hafta sonu katıldıkları bazı anma etkinliklerinde, Kıbrıs sorunuyla ilgili mesajlar verdikleri haber verildi.

Fileleftheros’un haberine göre, Rum Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis, Baf’ta katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada “Kıbrıs sorununun çözümünün, halkı için refah, güvenlik ve umut koşulları sağlayacak olan çağdaş bir devlet yaratılmasına belirleyici bir şekilde katkıda bulunacağını” dile getirdi.

“Bu çözümün üzücü bir geçmişten çıkmış bir çözüm değil, 21’inci yüzyıl çözümü olması gerektiğini” ifade eden Yeorgiadis, “Kıbrıs’ın yeniden birleştirilmesine ilişkin kısa zaman önceki büyük çabayla, geçmişin ağırlıklarının memleketin geleceğini belirlemeyi sürdürdüğünün” teyit edildiğini de öne sürdü.

NİKOLAU

Gazeteye göre, Rum Adalet Bakanı İonas Nikolau da katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve müzakere grubu için bir sonraki büyük dönüm noktasının, 2018 yılında gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimleri değil, müzakerelerin yeniden başlaması olduğunu ileri sürdü.

PALMAS

Rum Başkanlık Müsteşarı Vasilis Palmas da konuşmasında “tek hedeflerinin kahramanların ve hayatını kaybedenlerin fedakârlıklarını haklılığa ulaştıracak olan bir çözüme varılması olduğunu” belirterek “şantaj ve baskılara boyun eğmeyeceklerini” söyledi.

ÇİOLAS

Rum Bakanlar Kurulu Sekreteri Theodosis Çiolas da bir anma etkinliğindeki konuşmasında, “Crans Montana’daki sonucun olumlu bir gelişme olmadığını, ancak BM Genel Sekreteri’nin çerçevesi içerisindeki müzakereye tam anlamıyla sadık olduklarını ve bunun da net bir şekilde mevcut garantiler sisteminin sona ermesi gerektiğini, müdahale haklarının kaldırılması gerektiğini, askeri birliklerin de üzerinde hem fikir olunmuş bir çerçeve temelinde çekilmesi gerektiğini söylediğini” öne sürdü.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Baf’taki Kıbrıs Türk İbadethaneleri’nin Bakımı Baf’taki Kıbrıs Türk İbadethaneleri’nin Bakımı
Anastasiadis Türkiye’yi Suçladı Anastasiadis Türkiye’yi Suçladı
Doğal Gaz Haberleri Doğal Gaz Haberleri
Darbeyi Kınama Etkinlikleri... Darbeyi Kınama Etkinlikleri...
Fransa Savunma Bakanı Yarın Güney Kıbrıs’a Gidiyor Fransa Savunma Bakanı Yarın Güney Kıbrıs’a...
“Kıbrıslı Rumlar En Çok Kiliseye Güveniyor” “Kıbrıslı Rumlar En Çok Kiliseye Güveniyor”
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

Baf’taki Kıbrıs Türk İbadethaneleri’nin...
Baf bölgesinde bulunan 34 Kıbrıs Türk ibadethanesinin bakımlarının yapıldığı, bunun için son on yılda...

Haberi Oku