Rum Bakanlardan Ve Yetkililerden Kıbrıs Sorunu Mesajları

Rum Bakanların ve yetkililerin, hafta sonu katıldıkları bazı anma etkinliklerinde, Kıbrıs sorunuyla ilgili mesajlar verdikleri haber verildi.

Rum Bakanların ve yetkililerin, hafta sonu katıldıkları bazı anma etkinliklerinde, Kıbrıs sorunuyla ilgili mesajlar verdikleri haber verildi.

Fileleftheros’un haberine göre, Rum Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis, Baf’ta katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada “Kıbrıs sorununun çözümünün, halkı için refah, güvenlik ve umut koşulları sağlayacak olan çağdaş bir devlet yaratılmasına belirleyici bir şekilde katkıda bulunacağını” dile getirdi.

“Bu çözümün üzücü bir geçmişten çıkmış bir çözüm değil, 21’inci yüzyıl çözümü olması gerektiğini” ifade eden Yeorgiadis, “Kıbrıs’ın yeniden birleştirilmesine ilişkin kısa zaman önceki büyük çabayla, geçmişin ağırlıklarının memleketin geleceğini belirlemeyi sürdürdüğünün” teyit edildiğini de öne sürdü.

NİKOLAU

Gazeteye göre, Rum Adalet Bakanı İonas Nikolau da katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve müzakere grubu için bir sonraki büyük dönüm noktasının, 2018 yılında gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimleri değil, müzakerelerin yeniden başlaması olduğunu ileri sürdü.

PALMAS

Rum Başkanlık Müsteşarı Vasilis Palmas da konuşmasında “tek hedeflerinin kahramanların ve hayatını kaybedenlerin fedakârlıklarını haklılığa ulaştıracak olan bir çözüme varılması olduğunu” belirterek “şantaj ve baskılara boyun eğmeyeceklerini” söyledi.

ÇİOLAS

Rum Bakanlar Kurulu Sekreteri Theodosis Çiolas da bir anma etkinliğindeki konuşmasında, “Crans Montana’daki sonucun olumlu bir gelişme olmadığını, ancak BM Genel Sekreteri’nin çerçevesi içerisindeki müzakereye tam anlamıyla sadık olduklarını ve bunun da net bir şekilde mevcut garantiler sisteminin sona ermesi gerektiğini, müdahale haklarının kaldırılması gerektiğini, askeri birliklerin de üzerinde hem fikir olunmuş bir çerçeve temelinde çekilmesi gerektiğini söylediğini” öne sürdü.