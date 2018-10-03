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Rum Bakanlar Kurulu’ndan Hirdokarbon Şirketlerine 7’inci Parsel İçin Çağrı

Rum Bakanlar Kurulu’ndan Hirdokarbon Şirketlerine 7’inci Parsel İçin Çağrı

03 Ekim 2018 Çarşamba 13:00
Rum Bakanlar Kurulu’ndan Hirdokarbon Şirketlerine 7’inci Parsel İçin Çağrı

Rum Bakanlar Kurulu, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB)” içerisindeki 7’inci parsele ilgi duyan şirketleri, bu ilgilerini beyan etmeye çağırdı.

Rum haber kaynaklarına göre, bugün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamada bulunan Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, hidrokarbon alanında faaliyet gösteren şirketlerin jeolojik özelliğinden ötürü 7’inci parsele ilgi duyduğunu belirtti.


Lakkotripis, bu nedenden dolayı Rum Bakanlar Kurulu’nun, 7’inci parsele komşu olan parsellerin ruhsatlarına sahip olan şirketlere, bu yönde başvuru yapma çağrısında bulunma kararı aldığını ifade etti.

Lakkotripis’in açıklamasına göre, üçüncü tur ruhsat ihalesiyle benzer şekilde olacak prosedür; 6, 8, 10 ve 11’inci parsellerin ruhsatlarına sahip olan Total, ENI, Exxon Mobil, Noble, Shell ve Delek şirketlerine yönelik olacak.

 

 

 

Son Güncelleme: 03.10.2018 16:01
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