Rum Bakanlar Kurulu Kumarhane Yasa Tasarısını Onayladı

Güney Kıbrıs’ta kumarhane açılabilmesiyle ilgili yasa tasarısının Rum Bankalar Kurulu’nda dün onaylandığı; ardından Meclis’e gideceği haber verildi.

Alithia gazetesi “Kumarhaneyle İlgili Yasa Tasarısı Onaylandı ve Meclis’e Gidiyor” başlığıyla verdiği haberinde, Rum Bakanlar Kurulu’nun dünkü oturumunda “kumarhane kurulması, işletilmesi, faaliyet göstermesi, gözetimi ve kontrolü ve ilgili hususlar” başlıklı yasa tasarısını onayladığını yazdı.

Edindiği bilgilere göre kumarhane inşasının devlete ait topraklarla sınırlandırılmayacağını, seçilecek yatırımcıya toprak bulma yetkisi verileceğini aktaran gazete, sadece bir kumarhanenin olacağını, ancak yatırımcıya büyük kentlerde, slot makinelerinin hizmet vereceği 4’e kadar şube oluşturma imkanı sunulacağını ifade etti.