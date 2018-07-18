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Rum Bakanlar Kurulu 1974’ten Önce Hayatını Kaybedenlere İlişkin Veraset Vergisi Borçlarını Sildi!

Rum Bakanlar Kurulu’nun, 20 Temmuz 1974’ten önce hayatını kaybeden 88 kişiyle ilgili (KKTC’deki Rum mallarına ilişkin) 436 bin 809 bin Euro’luk veraset vergisi borcunu silmeye karar verdiği haber verildi.

Rum Bakanlar Kurulu 1974’ten Önce Hayatını Kaybedenlere İlişkin Veraset Vergisi Borçlarını Sildi!

Rum Bakanlar Kurulu’nun, 20 Temmuz 1974’ten önce hayatını kaybeden 88 kişiyle ilgili (KKTC’deki Rum mallarına ilişkin) 436 bin 809 bin Euro’luk veraset vergisi borcunu silmeye karar verdiği haber verildi.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 09:21
Rum Bakanlar Kurulu 1974’ten Önce Hayatını Kaybedenlere İlişkin Veraset Vergisi Borçlarını Sildi!


 Rum Bakanlar Kurulu’nun, 20 Temmuz 1974’ten önce hayatını kaybeden 88 kişiyle ilgili (KKTC’deki Rum mallarına ilişkin) 436 bin 809 bin Euro’luk veraset vergisi borcunu silmeye karar verdiği haber verildi.

“20 Temmuz 1974 tarihinden önce hayatını kaybetmiş olan ebeveynlerinin mülklerini idare etme konusunda sorun yaşayan işgal altındaki mülklerin sahipleri konusunun, son dönem içerisinde Rum Meclisi Göçmenler Komitesini oldukça meşgul ettiğini” yazan Haravgi gazetesi, konuyu gündeme getiren AKEL’in, bir yıldan bu yana bir yasa önerisi koyduğunu ve problemin ele alınması için, yetkili hükümet birimlerine baskı yaptığını belirtti.

AKEL’in girişimi ile baskının en sonunda sonuç verdiğini yazan gazete, Rum Maliye Bakanlığı Genel Müdürü Hristos Patsalidis’in, Komite Başkanı Skevi Kukuma’yı 10 Temmuz tarihli bir mektupla, Rum Bakanlar Kurulu’nun 436 bin 809 bin Euro’luk meblağı silmeye karar verdiği konusunda bilgilendirdiğini ekledi.

 

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Son Güncelleme: 18.07.2018 12:39
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