Rum avcıların da artık siyasi partisi var

Güney Kıbrıs’ta yeni bir siyasi partinin kurulma aşamasında olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum avcıların; siyasi parti kurmak için resmi başvuruda bulunacağına dair söylemlerin, “Birleşik Kıbrıslı Avcılar Hareketi” adında bir partinin kurulması için resmi başvurunun yapılmasıyla teyit edilmiş olduğunu yazdı.

Resmi başvurunun geçtiğimiz Perşembe günü Seçim Merkez Birimi’ne gönderilen yazıyla yapıldığını yazan gazete, yazıyla birlikte; siyasi parti kurmak için şart olan 2 bin Euro’nun da gönderildiğini belirtti.

Habere göre “Birleşik Kıbrıslı Avcılık Hareketi” yaptığı açıklamada, gerekli başvurunun yapıldığına, sadece bürokratik sürecin kaldığına dikkati çekti.

Gazete, “Birleşik Kıbrıslı Avcılar Hareketi”nin amblem olarak avcılık tanrıçası Artemis’i seçtiğini yazdı.

