Rum AP Üyesi Kosrat Mavridis’ten “Lefkoşa Fır” Hattı’nın İhlal Edilmesiyle İlgili Soru

Rum Avrupa Parlamentosu üyesi Kostas Mavridis’in, “Lefkoşa FIR Hattındaki”, Türkiye’nin “ihlalleri” konusu ile uçuş güvenliğine ilişkin gerekli acil tedbirlerin alınması konusunu, sorduğu soruyla, Avrupa Komisyonu’nun gündemine getirdiği belirtildi.



Fileleftheros gazetesi “Tehlikeler, Lefkoşa’nın Hava Sahasında Kalıyor” başlıklı haberinde, Rum AP üyesi Kostas Mavridis’in, yazılı müdahalede bulunarak, “Lefkoşa FIR Hattındaki” Türk “ihlalleri” konusunu öncelik olarak ortaya koyduğunu yazdı.



Gazete, Avrupa Komisyonu’nun ise bir kez daha, özlü çözümler ve öneriler sunmaksızın, bu soruya yanıt verdiğini belirtti.



Habere göre, Mavridis, konu hakkında bugüne kadar herhangi bir ilerleme sağlanamadığını savunurken, Avrupalı yolcuların güvenliğinin tehlikede altında olmaya devam ettiğini iddia etti.



Avrupa Komisyonu adına, Mavridis’e yanıt veren Avrupa Komisyonu Ulaştırmadan Sorumlu Komiseri Violeta Bulc, 2016 yılında, Türkiye ile ilgili raporda, Türkiye’deki ve Kıbrıs’taki, hava trafiği kontrol merkezlerinin iletişim eksikliğinin, hava taşımacılığını tehlikeye atmaya devam ettiğinin vurgulandığını anımsattı.



Bulc, Avrupa Komisyonu’nun bu konuya, AB-Türkiye arasındaki hava taşımacılığına ilişkin bütünlüklü anlaşma konusunda gelişim halindeki müzakereler çerçevesinde baktığını da ifade etti.



Avrupa Komisyonu’nun yanıtı üzerine ise Mavridis, istenilen noktanın, “Lefkoşa FIR Hattı” üzerinden havada seyahat eden milyonlarca Avrupalı vatandaşın güvenliği olduğunu ifade etti.



Bunun abartı olmadığını savunan Mavridis, henüz kaza olmamasının da bir şans olduğunu ileri sürdü.



Türkiye’ye yönelik baskı yapılmadığını da savunan Mavridis, Rum hükümetinin de gerekli girişimleri üstlenmesi temennisinde bulundu.