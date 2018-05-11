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Rum Ağır Ceza Mahkemesi Uyuşturucunun Okullara da Girdiğine Dikkati Çekti!

Rum Ağır Ceza Mahkemesi’nin, bir uyuşturucu davasına ilişkin kararında, uyuşturucunun her yere, okullara bile yayıldığını bunun gençliğin karşılaştığı en büyük sorunlarından biri olduğuna dikkati çektiği belirtildi.

Rum Ağır Ceza Mahkemesi Uyuşturucunun Okullara da Girdiğine Dikkati Çekti!

Rum Ağır Ceza Mahkemesi’nin, bir uyuşturucu davasına ilişkin kararında, uyuşturucunun her yere, okullara bile yayıldığını bunun gençliğin karşılaştığı en büyük sorunlarından biri olduğuna dikkati çektiği belirtildi.

11 Mayıs 2018 Cuma 08:45
Rum Ağır Ceza Mahkemesi Uyuşturucunun Okullara da Girdiğine Dikkati Çekti!


Rum Ağır Ceza Mahkemesi’nin, bir uyuşturucu davasına ilişkin kararında, uyuşturucunun her yere, okullara bile yayıldığını bunun gençliğin karşılaştığı en büyük sorunlarından biri olduğuna dikkati çektiği belirtildi.
Haravgi gazetesi, Rum Ağır Ceza Mahkemesi’nin, üçüncü bir şahsa vermek üzere tasarrufunda uyuşturucu bulunduran 30 yaşındaki şahsa verdiği 5 yıllık hapis cezasına ilişkin davanın kararında, uyuşturucu konusunda önemli tespitlerde bulunduğunu yazdı.

 

Son Güncelleme: 11.05.2018 11:58
Anahtar Kelimeler:
RumAğırXezaOkulUyuşturucu
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