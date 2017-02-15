Güney Kıbrıs:
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15 Şubat 2017 Çarşamba 09:04

Rum Adalet Bakanlığı’nın Ödenek Talebi

Rum Adalet Bakanlığı'nın Ödenek Talebi
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Rum Adalet Bakanlığı’nın, bakanlığa ait bütçenin onaylanması sırasında bloke edilen ödeneğin serbest bırakılması için Meclis Maliye Komitesi’ne başvuruda bulunduğu belirtildi.

Politis gazetesi, Rum Adalet Bakanlığı’nın, söz konusu 2 milyon 29 bin 451 Euro değerindeki ödeneğin serbest bırakılması talebinin nedenlerine de izahat getirdiğini yazdı.

Gazete bunlar arasında, Rum polisinin, imajının düzeltilmesi için halkla ilişkiler şirketi ile sözleşme imzalamasına bağlı olarak sözleşme ödeneği, tutukevlerinde bulunan çarşaf, yorgan ve havlu gibi beyazların yıkanmasına ilişkin temizlik masrafları ile suç yerlerinde ölenler veya ani ölüm vakalarının taşınması gibi gerekçeler bulunduğuna da dikkati çekti.

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