Rompuy’dan Giderayak Rumlara Kıyak

Görev süresi dolan Avrupa Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy’ın, görevinden ayrılmadan önce Avrupa Parlamentosu’ndaki (AP) 5 Rum milletvekilinin Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine ilişkin mektubuna, Rum Yönetimi lehinde yanıt verdiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Rompuy, yanıt mektubunda, AB Konseyi’nin Türkiye ile ilgili son kararlarına atıfta bulunarak konseyin Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yarattığı gerginlikten endişe duyduğunu ve Türkiye’ye “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarına saygı duyma” çağrısı yaptı.

Rompuy’un, müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik olumlu havanın güvence altına alınmasının her zamankinden daha önemli olduğunu vurguladığı kaydedildi.