Rolandis’in Söyleşisi



Lefkoşa, 21 Ekim 18 : Rum Dışişleri ve Ticaret eski bakanı Nikos Rolandis, Rum basınında bugün yer alan söyleşisinde, özetle, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le desantralize federasyon konusunda tam anlamıyla hem fikir olduğunu söyledi.



Simerini gazetesinde yer alan söyleşisinde, “federal yapı ne kadar desantralize olursa, sistemin işlevselliğinin de daha az problemler ve aksaklıklarla, o kadar fazla olacağını” ifade eden Rolandis, enerji konusunda ise, Ankara’nın, tek yanlı olarak ilan edilen Rum MEB’indeki hareketlerinden ötürü ciddi endişe belirtti.



Bu çerçevede, Kıbrıs sorununun çözümüne kadar, enerji programının geçici olarak ertelenmesi konusundaki önerisini yeniden gündeme getiren Rolandis, Türkiye’nin enerji konularında sonuna kadar gidebileceğinden korktuğunu da dile getirdi.



(İY/ŞEB)

