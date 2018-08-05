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Rolandis İle Söyleşi

Rum Yönetimi eski bakanlarından Nikos Rolandis, Simerini gazetesine verdiği söyleşide, müzakerelerin yeniden başlaması amacıyla BM adına üstlenilen çabayı yorumlarken, Kıbrıs’ın nihai taksim tehlikesinin, şimdi her zamankinden daha görünür olduğunu savundu.

Rolandis İle Söyleşi

Rum Yönetimi eski bakanlarından Nikos Rolandis, Simerini gazetesine verdiği söyleşide, müzakerelerin yeniden başlaması amacıyla BM adına üstlenilen çabayı yorumlarken, Kıbrıs’ın nihai taksim tehlikesinin, şimdi her zamankinden daha görünür olduğunu savundu.

05 Ağustos 2018 Pazar 10:25
Rolandis İle Söyleşi

Rum Yönetimi eski bakanlarından Nikos Rolandis, Simerini gazetesine verdiği söyleşide, müzakerelerin yeniden başlaması amacıyla BM adına üstlenilen çabayı yorumlarken, Kıbrıs’ın nihai taksim tehlikesinin, şimdi her zamankinden daha görünür olduğunu savundu.

Rolandis, söyleşisinde, Türkiye’nin Kıbrıs sorununun çözümünde 2 devlet mantığında başka bir yol seçtiğinin görüldüğünü iddia etti. 

Zamanın geçmesiyle birlikte, Kıbrıs sorununun çözümünün daha zor hale geldiğini belirten Rolandis, Ankara’nın var olan olgularla çözümlenmediği için başka bir yola yönelmek ve yeni bir yol açmak istediği görüşünü benimsediğini ileri sürdü. 

Rolandis, Türkiye’nin artık amacının, ister iki devlet şekliyle isterse KKTC’nin Türkiye’ye entegre edilmesiyle, Kıbrıs’ın bölünmesi olduğunu iddia etti. 

Nikos Rolandis, garantiler konusunun, ön şartlar ve çaba olarak değil de dikkatli bir şekilde ele alınması durumunda, çözümlenebileceğini ve  müzakere içerisinde arzu edilenin sağlanabileceğini de söyledi. 

 


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Son Güncelleme: 05.08.2018 13:36
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