RMMO’ya Yeni Celp!

Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO), 2018/2 celbini dün itibarıyla Larnaka ve Baf’taki acemi eğitim kamplarına kabule başladı. Cumaya kadar sadece Larnaka’daki kampa 2 bin civarında yeni celp mensubunun giriş yapması bekleniyor.

Politis ve diğer gazeteler, 2000 doğumluları kapsayan askere alımların ilk günü Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in RMMO Komutanı Korgeneral Leondaris eşliğinde Larnaka acemi kampını denetlediğini bildirdi.

Habere göre, Larnaka acemi kampına dün itibarıyla 200 kişinin kabul edildiğini, Cuma gününe kadar bu sayının 2 bin civarına yükselmesinin beklendiğini anlatan Angelidis, askerlik süresinin 14 aya indirilmesinin, asker kaçaklığını azalttığını söyledi.

Haberde yeni celp mensuplarının 18 Temmuz’da yemin edeceği, ayın 20’sine kadar izinli olacakları ve ardından, uzmanlıklarını almak üzere eğitim kamplarına geri dönecekleri kaydedildi.

