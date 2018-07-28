RMMO’ya Ait “Amx-30” Tankları Ne İmha Edilecek Ne De Batırılacak!

Rum Milli Muhafız Ordusu'na (RMMO) ait olan ve aktif kullanımından kaldırılan Fransız yapımı “AMX-30” tanklarının, ne imha edileceği ne de denize batırılacağı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, AMX-30 tanklarının, nihayetinde metallerinin satılması amacıyla ne imha edileceğini ne de yapay resifler oluşturulması amacıyla denize batırılacağını yazdı.

Gazete bu konuda meclise verilen bilgide, AMX-30 tanklarının, bu kez eğitim amaçlı faaliyetlerde, özellikle Rus T-80 tanklarının hedefi olarak kullanılmak için, atış alanlarına geri döneceğinin dile getirildiğini yazdı.

Habere göre Rum Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Yeorgios Yeorgiu, 11 Temmuz 2018 tarihli, Meclis’e gönderdiği mektubunda, parçalanmasına ilişkin ihalenin iptal edildiğini belirtti.

Gazete, Rum Savunma Bakanlığı’ndan alınan bilgiye dayanarak ne yapılacağı tartışılan AMX-30 tank sayısının 54 olduğunu yazdı.

