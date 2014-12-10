RMMO’ya 6 Mühimmat Deposu Daha

Rum Savunma Bakanlığı’nın 2015 bütçesinde RMMO için 6 yeni ve modern patlayıcı ve mühimmatı deposu inşası da öngörülüyor.

Fileleftheros’un haberine göre, inşaatlarının 2015 yılı içerisinde tamamlanabilmesi maksadıyla yeni mühimmat depoları için yılbaşından sonra ihaleye çıkılacak.

Habere göre 11 Temmuz 2011’de RMMO’nun “Mari”deki (Tatlısu) “Evangelos Florakis Deniz Üssü”nde meydana gelen mühimmat patlamasının ardından yeni depolar inşa edilmesine karar verilmişti. Bu kapsamda bugüne kadar 10 yeni depo ve kışlaların iyileştirilmesi çalışmaları çerçevesinde sayısı belirtilmeyen bir miktar depo daha inşa edildi.

Gazete 2011 itibarıyla inşa edilen mühimmat depolarının igloo tipinde olduğunu, depoların toprağa gömüldüğünü, üzerlerinde bir miktar da toprak katmanı bulunduğundan kaza tehlikesinin azaltıldığını belirtti.