RMMO’dan Yerli Gıdaya Destek

Rum Savunma Bakanlığı’na bağlı bir komitenin, yerli gıdaların Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) tarafından desteklenmesi için öneriler sunduğu haber verildi.

Savunma Bakanlığına bağlı bu özel komitenin bu amaç için kurulduğunu izah eden Fileleftheros gazetesi, komitenin RMMO’ya yerli üretim kuzu eti tedarik edilmesi konusunu ele aldığını yazdı.

Komitenin, RMMO’nun şu an sadece donmuş et kullanacak alt yapıya sahip olduğunu tespit ettiğini kaydeden gazete, komitenin ise donmuş yerli üretim kuzu eti temin edilmesinin mümkün hale gelmesine ilişkin olası yöntemlerin gözden geçirilmesine odaklandığını ekledi.