RMMO’da Üç Kışla Yıkılıyor

Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) “artık ihtiyaç kalmadığı” için üç kışlasının daha yıkılacağı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, RMMO’nun yeniden yapılanması ve çağdaşlaşması planı çerçevesinde ihtiyaç duyulmayan üç kışlanın yıkılacağını, böylece planın ilk aşamasının da tamamlanmış olacağını yazdı.

Gazete, “Evrihu” köyündeki “Markos Drakos”, “Panaya” köyündeki “Hristos Fotis” ve “Ayios Yoannis Malundas” bölgesindeki “Kiriakos Matsis” kışlalarının yıkımı için açık ihaleye çıkılacağını ve tekliflerin 9 Ekim 2018 tarihine kadar sunulmasının gerektiğini vurguladı.

Haberde, Güney Kıbrıs’taki askerlik süresinin 18 aydan 14 aya düşürülmüş olması ve 3 bin sözleşmeli uzman alımına gidilmesi sebebiyle söz konusu kışlalara artık ihtiyaç kalmadığı belirtildi.

