Rmmo’da Profesyonel Orduya Geçiş Adımı…

24 AYLIK ASKERLİK ÖNCE 18’E, ARDINDAN 14 AYA İNDİRİLİYOR

ANİ KARAR RMMO KOMUTANI DAHİL HERKES İÇİN SÜRPRİZ OLDU

3 BİN PROFESYONEL ASKER ALIMI YAPILACAK, DENİZ, HAVA VE KARA KUVVETİNE YENİ VE ÖNEMLİ SİLAH SİSTEMLERİ

RMMO, SÜRENİN PERSONEL ALINDIKTAN SONRA KISALTILMASINI İSTİYORDU

Rum yönetimi zorunlu askerlik süresini 24 aydan 14 aya indirdi. Haberi manşete çeken gazeteler Rum Bakanlar Kurulu’nun dün aldığı ve derhal yürürlüğe giren (yasa hükmünde) kararın Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Komutanlığı dahil herkes için sürpriz olduğuna dikkat çekti.

Fileleftheros “Askerlik Süresiyle İlgili Beklenmeyen Hediye” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Rum Savunma Bakanı Hristoforos Fokaidis’in, RMMO’nun reorganizasyonu ve modernizasyonuyla ilgili yasa önerisini dün RMMO’ya da bildirmeden, büyük bir gizlilik içerisinde Bakanlar Kurulu’na sunduğunu yazdı.

Habere göre derhal yürürlüğe girecek yasa uyarınca 2015/2 celbi mensuplarının 18 ay görev yaptıktan sonra Ocak 2017’de terhis alacaklar, sonraki celpler ise sadece 14 ay askerlik yapacak. Askerlik süresinin pratikte kısaltılabilmesi için, mükelleflerin terhis edilmesiyle oluşacak personel boşluğunun doldurulması maksadıyla 3 bin profesyonel personel alımına derhal başlanacak. 32 yaşına kadar olanlar arasından sözleşmeli alınacak profesyonellerin Rum yönetimine maliyeti yıllık 33-35 milyon Euro olacağı tahmin ediliyor.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis’in twitter hesaplarından –neredeyse eş zamanlı ilan ettiği- karar, yeni düzenlemeden yararlanacak olan RMMO askerleri ve ailelerini mutlu ederken, 24 aylık görev süresini tamamlamak zorunda olan 2014 celbiyle askere gidenleri ve ailelerinin tepkisine neden oldu.

ÜÇ AYAKLI KARAR

Askerlik süresiyle ilgili kararın 3 ayağı bulunduğunu açıklayan Savunma Bakanı Hristoforos Fokaidis, birincisinin önemli yapısal değişiklikler öngören yeni uygulama ile RMMO’nun daha çağdaş, etkin, esnek olacağını ve yeni bölgesel güvenlik görevi ve rolünü oynama kabiliyeti kazandırmak olduğunu söyledi.

İkinci ayağın deniz ve hava kuvvetleriyle ilgili, bazıları halen gelişme halinde olan yeni silahlanma programları, kara kuvveti için de kalifiye programlar olduğuna işaret eden Fokaidis, reorganizasyonun birinci 5 yıllık aşaması çerçevesinde halen gelişme halinde olanlar dışında, kara kuvveti için önemli silah sistemleri satın alımı yapılacağını açıkladı.

Fokaidis üçüncü ayağın ise RMMO’nun modern yarı-profesyonel ordu haline gelebilmesi için sözleşmeli uzman personel alımı öngördüğünü, askerlik süresinin kısaltılmasına olanak tanıyanın da bu üçüncü ayak olduğuna vurgu yaptı.

Gazete 32 yaşına kadar olanlardan sözleşmeyle toplam 3 bin uzman asker alınacağını, sözleşmeli uzmanların Rum yönetimine yıllık maliyetinin 32-35 milyon Euro civarında olacağını, sözleşmeli uzman alımı prosedürünün, Rum meclisinin onay vermesinin ardından derhal başlayacağını kaydetti.

Habere göre Fokaidis askerlik süresinin azaltılmasının RMMO’nun harekat kabiliyetini azaltmayacağı, personel uzmanlaşacağından, savaş kabiliyetinin artacağını ve modern silah sistemleri kullanımı açısından ek değer kazanacağını söyledi. Sürenin azaltılmasının personel açığı yaratmayacağını belirten Fokaidis “Aksine yükümlülerin profesyonellerle değiştirilecek. Asker kaçakları ve doğum oranındaki düşüş dikkate alındığında, bu uygulamayla mevcut açıklar da kapanacak” dedi.

Rum Meclisi Savunma Komitesi, dünkü kararla ilgili bilgilendirme maksadıyla bugün 09.15’te olağanüstü toplantıya çağrıldı. Bilgilendirmeyi Fokaidis yapacak.

RMMO KOMUTANI BASİAKULİS DE ŞAŞIRDI

Askerlik süresiyle ilgili siyasi kararın RMMO üst kademesi için bile sürpriz olduğunu vurgulayan gazete, RMMO Komutanlığı’na önerinin içeriği hakkında bilgi verilmesine karşın ne zaman onaya sunulacağını bilmediğine, generallerin askerlik süresi hakkında koştukları bazı ön şartlara uyulmasını beklediklerine işaret etti.

Habere göre RMMO’ya alınacak profesyonel askerlerin ilk başta bir aylık temel ve 3 hafta da uzmanlık eğitimi alması gerektiğini vurgulayan generaller, askerlik süresinin ancak uzman personel alımından sonra kısaltılmasını şart koşmuştu.

Bakanlar Kurulu’nun askerlik süresiyle ilgili kararını aldığı toplantı sırasında Meclis Savunma Komitesi, RMMO Komutanı Korgeneral Yeorgios Basiakulis’in de katıldığı başka bir askeri konuyu görüşmek üzere toplantı halindeydi. Karar Komite’ye bu toplantı sırasında bildirildi. Komite üyelerinin “askerlik süresini kısaltma kararı alındı mı” sorusuna muhatap olan Basiakulis’in şaşkınlığını gizleyemedi, “Bu konuda Komite’ye söyleyecek bir şeyim yok” demekle yetindi.

RMMO Subaylar Birliği, RMMO kışlalarında tepkilere neden olan kararı incelemek üzere olağanüstü yönetim kurulu toplantısı çağırdı.

SİYASİ PARTİLER SEÇİM MAKSATLI OLMASINDAN KUŞKULU

Siyasi partilerin büyük çoğunluğu, askerlik süresiyle ilgili yasa hükmünde kararın bilgilendirme yapılmadan, ani alınması nedeniyle Anastasiadis hükümetini eleştirdi. Partiler kararın bir “seçim maytabı” olmasından kuşkulanıyor.

DİSİ, kararı kutladı ve modern, savaş kabiliyetine sahip profesyonel ordunun yolunu açacağına dikkat çekti.

AKEL askerliğin kısaltılmasından yana olduğunu ancak kararın siyasi partilerle istişare edilmeden, bilgi bile verilmeden alındığını vurguladı. Parti tarafından yapılan açıklamada “Milli Muhafız Ordusu Komutanı Savunma Komitesi önünde, hükümetin yaptığı ilandan habersiz olduğunu söyledi. Bu hükümet ilanının da seçim maytabı olmamasını umarız” vurgusu yapıldı.

DİKO kararı, RMMO’nun savaş kabiliyetini olumsuz etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin ciddi inceleme yapılması şartıyla destekleyeceğini açıkladı.

EDEK, Fokaidis’in daha üç ay önce askerlik süresinin kısaltılması için RMMO’nun yeniden organize edilmesi, silahlanma programlarının takviyesi ve profesyonel asker alınması şartlarını koştuğunu belirterek “şu anda ne değişti” diye sordu, kararı seçimlere dönük partizanlık diye niteledi.

Ekologlar ve Çevreciler Hareketi kararın sürpriz olmadığını, DİSİ’nin her seçim öncesinde “şapkadan tavşan çıkardığını”, bunun da bir seçim maytabı olmamasını dilediğini açıkladı.

Vatandaşlar İttifakı askerlik süresinin her seçimden önce hükümet tarafından kullanılan oy avlama silahı haline geldiği görüşünü ortaya koydu.

“KIBRIS SORUNU ÇÖZÜLÜRSE PLAN DONAR”

Politis manşet haberine “Askerlik Süresi 2017 Sınırıyla Azalıyor… Hükümetten Mat Hareketi… 3 Bin Asker Alım Prosedürü Daha Erken Başlıyor… Yeni Düzenlemenin Maliyeti 35 Milyon Euro Olacak… Ödeneği Onaylamada Top Mecliste… Kıbrıs Sorunu Çözülürse, Plan Donar” başlık ve spotlarını attı.

Gazete, askerlik süresinin kısaltılması ve profesyonel asker alımı planının, Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili görüntü netleştiğinde uygulanacağını savundu, şunları yazdı:

“Referandum meselesi ortaya çıkarsa planın uygulaması donacak çünkü çözüm olması durumunda askerlik tamamen kaldırılacak. Yine de mesele asker ve asker yakınları dışında geçici de olsa iş bulabilecek 3 bin işsiz genci ilgilendiriyor.”

Diğer gazeteler manşetlerine şu başlıkları attı:

Alithia “Nihayet! Askerlik 14 Aya İniyor… Milli Muhafız Ordusu’nun Reorganizasyon ve Modernizasyonu… Bakanlar Kurulu’nun Hemen Yürürlüğe Giren Kararıyla 3 Bin Profesyonel Asker Alımı”

Simerini “Bakanlar Kurulu Askerliği 14 Aya İndirmeye Karar Verdi… Milli Muhafız Ordusu’nun Profesyonel Orduya Dönüşüm Yolu Açılıyor… Muhalefet Kararı Seçim Maksatlı Buluyor Ancak Kutluyor”

Haravgi “Askerlik Süresi mi Düşüyor Yoksa Seçim Maytabı mı?”