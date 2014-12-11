RMMO’da Görev Süresi İle İlgili Irk Ayrımı Kaldırıldı

ARTIK BABASI YABANCI UYRUKLU OLANLAR DA TAM DÖNEM ASKERLİK YAPACAK

Rum Bakanlar Kurulu, babaları yabancı uyruklu kişilerin RMMO’da tam dönem askerlik hizmeti yapmasını öngören yasa değişikliğini kabul etti.

Simerini “Bakanlar Kurulu Ayrımcılığa Son Verdi... Babaları Yabancı Olanlar da Tam Askerlik Hizmeti Yapacak” başlıklı haberinde, “Milli Muhafız Ordusu (Değişiklik) (No 2)Yasası 2014” başlıklı yasa tasarısının dün onaylandığını yazdı.

Gazeteye göre, bu değişiklik, şu anda RMMO’da görev süresiyle ilgili ırk ayrımının ortadan kaldırılması maksadını taşıyor. Babaları yabancı uyruklu olan ancak anneleri Rum olduğu için vatandaşlık hakkı alan, Ağustos 1960- 11 Temmuz 1999 döneminde doğanlar daha önce kısa dönem yapıyordu. Bu değişiklikle artık onlar da, anneleri yabancı olan ancak babaları Rum olduğu için vatandaş olan kişiler gibi tam dönem askerlik yapacak.

Bu değişiklik, halen kısa dönem askerlik yapmış, yapmakta olan veya RMMO’ya katılım çağrısı alan veya askerlikten muaf olduğu resmen bildirilen kişileri kapsamayacak.





