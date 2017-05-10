Rmmo’ya Elektronik Göz, İnsansız Hava Aracı Ve Gemi

Rum Milli Muhafız Ordusu’na elektronik gözlem sistemi, gemi ve insansız hava aracı alınması gibi süreçlerin gelişim halinde olduğu belirtildi.

Lefkoşa, 10 Mayıs 17 : Rum Milli Muhafız Ordusu’na elektronik gözlem sistemi, gemi ve insansız hava aracı alınması gibi süreçlerin gelişim halinde olduğu belirtildi.

Politis gazetesi, “RMMO’ya Elektronik Göz, Gemi ve İnsansız Hava Aracı” başlıklı haberinde, kışlalara, elektronik gözlem sistemi yerleştirilmesine ilişkin planlamanın gelecek üç ay içerisinde tamamlanmasının beklendiğini yazdı.

Bu çerçevede dekonfrantasyon hattına kameralar yerleştirileceğini yazan gazete, bunların basit kameralar olmayacağını, hattaki hareketleri gece ve gündüz kaydedeceğini ve otomatik olarak her bölgenin kontrolüne sahip olacak askeri birimlere haber verecek özel bir donanım olduğunu belirtti.

Gazete, aynı haberinde, RMMO’nun ve özellikle deniz ve hava kuvvetlerinin, Kıbrıs sorununun çözümü durumunda federal devlet tarafından da kullanılabilecek donanımla desteklenmesine ilişkin süreçlerin gelişim halinde olduğunu yazdı.

Gazete, bu süreçlerin, 3 açık deniz gemisi, 2 küçük devriye gemisi ve 1 insansız hava aracıyla alakalı olduğunu belirtti.

İsrail’den sipariş edilen ilk geminin yılsonunda teslim alınmasının beklendiğini belirten yazan gazete, diğer ikisiyle ilgili olarak ise uluslararası ihale sürecinin gelişim halinde olduğunu yazdı.

RMMO NÖBET KULÜBELERİNE ASKER MAKETİ KONMASI KONUSU

Politis gazetesi, bir başka haberinde, Rum basınında dün yer alan RMMO’nun bazı nöbet kulübelerine asker maketi konması şeklindeki habere atıfta bulunarak, bu hareketin, söz konusu kışlada görev yapan komutan tarafından yapılan bir uygulamadan ibaret olduğunu yazdı.

Gazete, askeri kaynaklardan elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak, söz konusu komutanın bu uygulamayı geçmişte görev yaptığı başka kışlalarda da gerçekleştirdiğini belirtirken, bu uygulamanın personel yetersizliğiyle alakalı olmadığını yazdı.

Habere göre, aynı kaynaklar, gerek askeri gerekse silah sistemlerine ilişkin maket kullanılması uygulamasının yeni bir şey olmadığı ve bu uygulamanın birçok kez kullanıldığını ifade etti.

Aynı kaynaklar, RMMO’da bu tür girişimlerin, ilgili tüzükleri çiğnememesi durumunda yasak olmadığını belirtti.

RMMO’da personel yetersizliğinin söz konusu olmadığını belirten aynı askeri kaynaklar, personel sayısının, 2015 yılı ikinci askeri döneme oranla 600 kişi kadar arttığını; 2015 yılındaki rakamın 2 bin 800 olduğunu ve 14 aylık görev yapacak kişi sayısının ise 3 bin 400 olduğunu ifade etti.

(FK/FEZ)