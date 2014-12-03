Rmmo’nun Baf’taki Hava Üssüne Güneş Enerji Sistemi

Lefkoşa, 3 Aralık 14 : Rum Milli Muhafız Ordusu’nun bir kışlasının daha, güneş enerji sisteminin yerleştirilmesiyle çevre dostu olacağı iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi, Baf’taki Andreas Papadopulos Hava Üssü’ne 5 MW gücünde güneş enerji sisteminin yerleştirileceğini belirtti.

Bunun Avrupa Savunma Örgütü’nün “Go Green” programı çerçevesinde yapılacağını kaydeden gazete, 2010 yılında “Delikipos”ta bir kışlaya yerleştirilen güneş enerji sistemiyle 2011 yılında Rum Elektrik İdaresi’nden yüzde 27 daha az elektrik enerjisi satın alındığını belirtti.

(HC/HÖ)