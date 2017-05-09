Güney Kıbrıs:
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09 Mayıs 2017 Salı 10:42

Rmmo Nöbet Kulübelerine Asker Maketi Kondu

Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) bazı nöbet kulübelerine “eğitim” amaçlı asker maketi konduğu bildirildi.Fileleftheros gazetesi, maketlerin hiçbir şekilde yanıltıcı maksatla konmadığını ve maksadın, RMMO askerlerinin güvenliği sağladıkları sırada tam konumu ve beden duruş şeklini öğrenmeleri olduğunu yazdı.

Rmmo Nöbet Kulübelerine Asker Maketi Kondu
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Lefkoşa, 9 Mayıs 17 : Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) bazı nöbet kulübelerine “eğitim” amaçlı asker maketi konduğu bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, maketlerin hiçbir şekilde yanıltıcı maksatla konmadığını ve maksadın, RMMO askerlerinin güvenliği sağladıkları sırada tam konumu ve beden duruş şeklini öğrenmeleri olduğunu yazdı.

19 YAŞINDAKİ RMMO ASKERİ KAYIP

Gazete, bir diğer haberinde ise, 19 yaşındaki RMMO askerinin 3 gündür kayıp olduğunu kaydetti.

Haberde, askerin, birlik komutanından kısa süreli izin talebinde bulunduğu; ailesine de, dinlenmek için birkaç günlüğüne KKTC’ye gideceğini söylediği, ancak 3 gündür kendisinden haber alınamadığı belirtildi.

Gazete, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığını ve ilk bilgilere göre askerin, KKTC’ye geçtiği ve Ercan Havalimanı üzerinden İstanbul’a gittiğinin belirlendiğini iddia etti.

(GE/FEZ)

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