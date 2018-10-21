Rmmo Komutanı Bm’de Temaslarda Bulundu



Lefkoşa, 21 Ekim 18 : Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Komutanı Korgeneral İlias Leontaris’in, cuma günü Birleşmiş Milletler’de (BM), çeşitli temaslar gerçekleştirdiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Washington’daki, silahlı kuvvetler komutanları konferansına katılmak amacıyla ABD’ye giden RMMO Komutanı Korgeneral İlias Leontaris’in, New York’taki BM merkezine giderek, BM Barış Gücü Operasyonları Askeri Danışmanı Korgeneral Carlos Humberto Loitey ve BM Barış Gücü Operasyonlarından sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean Pierre Lacroix ile bir araya geldiğini yazdı.

Habere göre görüşmelerde Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün rolü ve misyonu ile bölgesel güvenlik konuları ele alındı.



(FK/ŞEB)

