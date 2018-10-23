Rmmo Helikopterleri Uçmuyor

Lefkoşa, 23 Ekim 18 : Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) Rusya’dan aldığı “MI 35U” tipi helikopterlerin, yedek parçalarının bulunmaması nedeniyle 11 aydır uçamadığı bildirildi.

Politis gazetesi, ABD’nin Rusya’daki “Rosoboronexport” adlı silah ihracatçısı şirkete, nisan ayından beri uyguladığı ambargodan Güney Kıbrıs’ın da etkilendiğini ve şirketin, yedek parça alamamasından dolayı Güney Kıbrıs’taki helikopterlerin de yedek parçasız kaldığını yazdı.

Haberde, Rum Savunma Bakanlığı’nın konuyla ilgili iki kez girişimde bulunduğu ancak bu girişimlerin başarısızlıkla sonuçlandığı; şu anda üçüncü bir girişimin de gelişmekte olduğu kaydedildi.

(GE/HÖ)