Rmmo Astsubayı Bu Kez De 12 Yıl Önceki Patlayıcı Meselesinden Tutuklandı

STROVOLO’DAKİ RMMO KIŞLASINDA SAKLI SİLAH VE MÜHİMMATLA İLGİLİ 21 AĞUSTOS’TA TUTUKLANAN ASTSUBAYIN 2006’DA ELE GEÇİRİLEN PATLAYICI ÜZERİNDE DNA’SI BULUNDU

Lefkoşa, 31 Ağustos 18 (.): Strovolo’daki RMMO kışlasında saklı bulunan silah ve mühimmatla ilgisi görüldüğü için 21 Ağustos’ta tutuklanan 47 yaşındaki RMMO astsubayı, bu kez de 12 yıl önceki bir narkotik operasyonunda ele geçirilen patlayıcı nedeniyle tutuklandı.

Fileleftheros’un “Patlayıcılar Nedeniyle 12 Yıl Sonra Tutuklandı” başlıklı haberine göre 18 Mart 2006’da Limasol’da düzenlenen bir narkotik operasyonunda 1 kilo 223 gram kokain, 6 kilo 646 gram hintkeneviri ve uyuşturucu ticaretinde kullanılan ekipmanla birlikte toplam 1 libre ağırlığında iki kalıp TNT tipi patlayıcı, iki fünye ve iki parça saniyeli fitil ele geçirilmiş, konuyla ilgili 2 kişi tutuklanmış ve 2017 başlarında, 12’şer yıl hapse mahkum edilmişti.

Adı açıklanmayan, RMMO kışlasında silah ve mühimmat bulunmasıyla alakalı 21 Ağustos’ta tutuklanan astsubayın NDA’sı, 2006’da ele geçirilen TNT ve saniyeli fitiller üzerindeki DNA ile eşleşti.

Bunun üzerine önceki gün yeniden tutuklanan ve mahkemeden hakkında 8 gün tutukluluk emri alınan astsubay “söyleyeceğimi mahkemede söyleyeceğim” diyerek polise ifade vermeyi reddetti.

(ŞA/GÜL)

