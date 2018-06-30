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RMMO Yasası Onaylandı!

Rum Milli Muhafız Ordusu’nda (RMMO) askerlik görevinden muaf tutulma kriterlerinin yeniden belirlendiği yasa tasarısı Rum Meclisi’nde onaylandı.

RMMO Yasası Onaylandı!

Rum Milli Muhafız Ordusu’nda (RMMO) askerlik görevinden muaf tutulma kriterlerinin yeniden belirlendiği yasa tasarısı Rum Meclisi’nde onaylandı.

30 Haziran 2018 Cumartesi 10:03
RMMO Yasası Onaylandı!

Rum Milli Muhafız Ordusu’nda (RMMO) askerlik görevinden muaf tutulma kriterlerinin yeniden belirlendiği yasa tasarısı Rum Meclisi’nde onaylandı.
Politis gazetesi, RMMO’da askerlik görevinden muaf olacakların belirlenmesine ilişkin prosedürün dün Rum Meclis’inde onaylanan yasayla değiştiğini yazdı.
Gazete, özellikle psikolojik rahatsızlıkları öne sürülerek yapılan muafiyet taleplerine dikkat çekerek, bu taleplerin beş kişilik yeni oluşturulacak bir sağlık komitesinde ele alınacağını; RMMO’da doğrudan askerlik yapamayacak kişilerin Savunma Bakanlığı ve benzeri diğer kurumlarda başka görevler üstlenerek, askerliklerini tamamlamalarının öngörüldüğünü vurguladı.
 


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Son Güncelleme: 30.06.2018 13:32
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