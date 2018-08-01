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RMMO'nun Helikopterlerin Bakımı Askıda

Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) AW139 tipi iki helikopterinin bakımlarının yapılması konusunda engeller ortaya çıktığı bildirildi. 

RMMO'nun Helikopterlerin Bakımı Askıda

Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) AW139 tipi iki helikopterinin bakımlarının yapılması konusunda engeller ortaya çıktığı bildirildi. 

01 Ağustos 2018 Çarşamba 10:42
RMMO'nun Helikopterlerin Bakımı Askıda

Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) AW139 tipi iki helikopterinin bakımlarının yapılması konusunda engeller ortaya çıktığı bildirildi. 

Fileleftheros gazetesi helikopterlerin bakımı için çıkılan ihalede dışarıda bırakılan Gulf Helicopters Company’nin, kendisine haksızlık yapıldığı iddiasıyla İnceleme Birimi’ne başvurduğunu belirtti. 

Bu birimin de, ihalenin onaylanmasına geçici olarak yasak koyduğunu aktaran gazete, Rum Savunma Bakanlığı’nın ise helikopterlerin arama kurtarma çalışmalarında kullanıldığı ve bakımlarının yapılmasının gerektiğini belirterek, gelinen duruma tepki gösterdiğini kaydetti. 

 


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Son Güncelleme: 01.08.2018 13:55
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