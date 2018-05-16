RMMO Komutanı Türkiye’yi Şikayet Etti

Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Komutanı Korgeneral İlias Leontaris, Brüksel’de gerçekleştirilen, silahlı kuvvetlerin komutanları seviyesindeki Avrupa Birliği Askeri Komite Zirvesi’nde, Türkiye’yi şikayet ettiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, RMMO Komutanı Korgeneral İlias Leontaris’in, zirve çerçevesinde, Güney Kıbrıs’ın tek taraflı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge içerisindeki “Türk faaliyetlerini” şikayet ettiğini yazdı.

Habere göre Leontaris, AB üyesi ülkelerin egemenlik haklarının korunmasının önemini vurguladı.

Leontaris ayrıca, AB-NATO işbirliğinden de söz ederken, yapıcı bir tutum sergileyen Güney Kıbrıs’ın, AB ve NATO üyesi ülkelerin de bu işbirliğine yönelik saygıyla faaliyet göstermesini beklediklerini ifade etti.