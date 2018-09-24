RMMO Kışlaları Kötü Durumda

AKEL’in gençlik kolları EDON, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) kışlalarının yapısal anlamda çok kötü olduğunu, askere giden gençlerin sağlıksız koşullarla karşılaştıklarını açıkladı.



Haravgi ve diğer gazeteler, EDON tarafından yapılan açıklamada, Rum hükümetinin RMMO’nun yeniden yapılanması ve modernleşmesiyle övünürken askerliğini yapmak üzere RMMO kışlalarına giden Rum gençlerin çok kötü durumlarla karşı karşıya kaldığının vurgulandığını yazdılar.



Açıklamada, RMMO kışlalarında çok kötü ve sağlıksız ortamların bulunduğu belirtilerek, Rum hükümetine önlem alması çağrısında bulunuldu.

