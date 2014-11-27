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RMMO Birimleri Tatbikatta

Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Özel Harekat Bölüğü’nün (LEE) Kırmızıköyler’de 5 gün süren bir tatbikat icra ettiği bildirildi.

RMMO Birimleri Tatbikatta

Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Özel Harekat Bölüğü’nün (LEE) Kırmızıköyler’de 5 gün süren bir tatbikat icra ettiği bildirildi.

27 Kasım 2014 Perşembe 11:41
RMMO Birimleri Tatbikatta
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ÖZEL HAREKAT BÖLÜĞÜ’NDEN 5 GÜNLÜK BİLGİ TOPLAMA, YÜKSEK ÖNEME SAHİP YERLERE SALDIRI, PARAŞÜTLE ATLAYIŞLAR

  Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Özel Harekat Bölüğü’nün (LEE) Kırmızıköyler’de 5 gün süren bir tatbikat icra ettiği bildirildi.

Fileleftheros “Özel Harekat Bölüğü’nün Etkileyici Tatbikatı... Milli Muhafız Ordusu Helikopterinden Paraşütçü Atlayışları Yapıldı” başlıklı haberinde RMMO Özel Harekat Bölüğü’nün bilgi toplama gereçlerinin sınandığını, yüksek öneme sahip hedeflere saldırı senaryosunun canlandırıldığını ve Agusta Westland tipi helikopterden paraşütle atlayışlar yapıldığını yazdı.

Gazete daha önce RMMO Özel Gruplar Birliği’nin (TEO) olan Özel Harekat Bölüğü’nün karada ve havada operasyonel ve stratejik düzeyde özel operasyonlar yürütme görevi bulunduğuna işaret etti ve bölüğün katıldığı özel harekatların, özel eğitimli personel tarafından icra edilen geniş bir görev yelpazesi bulunduğunu belirtti.

PİYADE ALAYINDAN DA ATIŞ BÖLGESİ ORGANİZASYONU TATBİKATI

Gazete RMMO’nun 7’nci Piyade Tugayı’nın da “atış bölgesi organizasyonu” tatbikatı icra ettiğini yazdı.

Gazete tatbikatın atış bölgesinin (hava indirme birlikleri veya ikmal-malzeme atışlarının yapılması için belirlenen bölge) yetkili birimler tarafından organize edilmesini, havadan atılan ikmalin personel tarafından toplanması ve ilgili birliklere dağıtılmak üzere alınması egzersizini hedeflediğini kaydetti.

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