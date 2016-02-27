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RMMO Askerlik Süresinin 2020’de Kısaltılmasını Bekliyordu

Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) askerlik süresinin 2020’de kısaltılmasını beklediği, bu nedenle Anastaiadis hükümetinin ani bir kararla süreyi kısaltmasından hoşnutsuz olduğu bildirildi.

RMMO Askerlik Süresinin 2020’de Kısaltılmasını Bekliyordu

Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) askerlik süresinin 2020’de kısaltılmasını beklediği, bu nedenle Anastaiadis hükümetinin ani bir kararla süreyi kısaltmasından hoşnutsuz olduğu bildirildi.

27 Şubat 2016 Cumartesi 09:02
RMMO Askerlik Süresinin 2020’de Kısaltılmasını Bekliyordu
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FOKAİDİS, MECLİS SAVUNMA KOMİTESİ’NE BİLGİ VERDİ

 Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) askerlik süresinin 2020’de kısaltılmasını beklediği, bu nedenle Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastaiadis hükümetinin ani bir kararla süreyi kısaltmasından hoşnutsuz olduğu bildirildi.

Fileleftheros “Kısaltmayı 2020’de Bekliyorlardı” başlığıyla manşete çektiği haberinde RMMO’nun askerlik süresinin kısaltılmasıyla ilgili önerisi ile Savunma Bakanı Hristoforos Fokaidis tarafından Perşembe günü açıklanan arasında ciddi farklar bulunduğuna işaret etti.

Birinci ve ana farkın, iki tarafın önüne koyduğu takvim, ikincisinin de sürenin kısaltılmasından önce profesyonel personel alımı yapılması olduğuna dikkat çeken gazeteye göre, RMMO’nun önerisinde  süre kısaltımının 2020’de yapılması öngörülüyordu.

RMMO tarafından Savunma Bakanlığı’na sunulan öneride, askerlik süresinin kademeli kısaltılmaya başlanabilmesi için önümüzdeki 4 yılda atılması gereken bir dizi adımdan söz ediliyordu. Bunlar arasında, 4 yıllık süre içerisinde alınacak silah sistemleriyle bağlantılı olarak her yıl bir miktar profesyonel personel alımı yapılması vardı.

AĞUSTOS’A KADAR 3 BİN PROFESYONEL ALINMAZSA CİDDİ SORUNLAR ÇIKACAK

Gazeteye göre, perşembe günkü açıklamayla hazırlıksız yakalanan RMMO’nun üst kademesi acilen toplanarak, alelacele, askerlik süresinin kısaltılması ilanıyla ilgili konularla ilgilenecek özel bir ofis kurdu.

RMMO tarafından yapılan ilk hesaplamaya göre, bu yılın Ağustos sonuna kadar 3 bin profesyonel asker alımı yapılmazsa, askerlik süresinin kısaltılması kararının uygulamasında ciddi sorunlar çıkacak.

Gazete, Rum Savunma Bakanı Fokaidis’in bilgilendirme yaptığı Rum Meclisi Savunma Komitesi’nin dünkü toplantısında, Bakanlar Kurulu’na sunulan ve onaylanan RMMO’nun yeniden organizasyonu ve modernizasyonu önerisine RMMO’nun önerisinin dahil edilmediğine dikkat çekildiğini yazdı.

GÜNEY KIBRIS’TAN VE YUNANİSTAN’DAN PROFESYONEL ASKER ALIMI YAPILACAK

Habere göre, Fokaidis, bilgilendirme toplantısında 3 bin profesyonel asker alımı prosedürünün başladığını söyledi.

Bir yıllığına deneme amaçlı alınacak personelle daha sonra 3 yıllık sözleşme imzalanacağı, sözleşmelerin ise 3 kez uzatılabileceği kaydedilen haberde, profesyonel askerlerin maaşının bin 100 Euro’ya kadar ulaşabileceği belirtildi.

Savunma Bakanlığı’nın, 3 bin profesyonel askerin giderleri için çok yakında 33 milyon Euro’luk ek bütçe sunması bekleniyor.

RMMO’YA 100 MİLYON EURO’LUK SİLAH SİSTEMİ ALINACAK

Gazete, Fokaidis’in, Meclis Savunma Komitesi’nde ayrıca, profesyonel asker ihtiyacı Güney Kıbrıs’tan ve Yunanistan’dan alım yapılacağı ve önümüzdeki 4 yıl içerisinde RMMO’nun harekât kabiliyetini takviye etmek üzere 100 milyon Euro harcanacak silah sistemleri satın alınacağı yönünde açıklama yaptığını yazdı.

Alithia, Fokaidis’in dünkü Meclis Savunma Komitesi’nde yaptığı açıklamaları “Profesyonel Asker Alımı Başlıyor… Hükümet 14 Aylık Askerliği Derhal Uyguluyor… Bin 100 Euro Maaşla 3 Yıllık Sözleşme… Öncelik Sosyal Yardım ve Asgari Garantili Gelir Listesindekilere” başlık ve spotlarıyla manşete çekti.

Politis “Partilerin Askerlik Süresiyle İlgili Zıtlaşması… Sürenin Azaltılmasına Evet, Ama Şimdi Değil… Hedef Yarı-Profesyonel Ordu” başlıklı haberinde muhalefet partilerinin askerlik süresinin kısaltılmasına karşı olmadıklarını sadece ilan için seçilen dönemi (seçim öncesi) maksatlı bulduklarını yazdı.

Gazete “Kıbrıs Üniversitesi”nin, RMMO’dan Ocak 2017’de terhis edilecek askerleri eğitime alabilecek durumda olduğunu, gerekli kontenjanları hazırladıklarını açıkladığını, Rektör K. Hristofidis’in de askerlik süresinin kısaltılması kararını kutladığını yazdı.

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