banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94541
ALTIN
197.752
DOLAR
4.7298
STERLİN
6.2833
EURO
5.4924
Dün Lefkoşa’da Metrekareye 5 Kg Yağış Düştü!
Dün en çok yağış alan...
İkinci kattan düştü, birşey olmadı
İKİNCİ KATTAN DÜŞTÜ, BİRŞEY OLMADI
Alkollü iki genç kız kavga etti
ALKOLLÜ İKİ GENÇ KIZ KAVGA...
Havuza düşen 7 yaşındaki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi
7 YAŞINDAKİ ÇOCUK BOĞULMA TEHLİKESİ...
banner282

RMMO Askerinin Ölümü 13 Yıldır Karanlıkta

ANNESİ HUKUK DAİRESİ ÖNÜNDE PANKART AÇARAK PROTESTO EYLEMİ YAPTI

RMMO Askerinin Ölümü 13 Yıldır Karanlıkta

ANNESİ HUKUK DAİRESİ ÖNÜNDE PANKART AÇARAK PROTESTO EYLEMİ YAPTI

15 Haziran 2018 Cuma 08:24
RMMO Askerinin Ölümü 13 Yıldır Karanlıkta

ANNESİ HUKUK DAİRESİ ÖNÜNDE PANKART AÇARAK PROTESTO EYLEMİ YAPTI

RMMO’da askerlik yaparken 2005 yılında ölü bulunan Thanasi Nikolau’nun annesi, dün, Rum Hukuk Dairesi önünde pankart açarak 13 yıldır oğlunun hangi şartlar altında öldüğünün aydınlatılmamasını protesto etti.

Alihtia’nın “Oğlunun 2005’teki Ölümü Konusunda 13 Yıldır bir Polis Raporu Bekliyor” başlıklı haberinde, anne Adriana Nikolau’nun, oğlunun, söylendiği gibi intihar etmediğine,  cinayete kurban gittiğine inandığı ve olayın aydınlatılmasındaki gecikmeden Rum Hukuk Dairesi’ni sorumlu tuttuğu belirtildi.

banner277
Habere göre, “yıllardır bizimle oynuyorlar. Oğlumun ölümünün derhal aydınlatılmasını istiyorum. 13 yıl geçti ama beni  için dün gibi. Oğlumun ölümünü her gün yaşıyorum”  diyerek isyan eden anne, oğlunun cinayete kurban gittiğini gösteren deliller bulunduğunu söyledi.

Avustralya’dan Güney’e kesin dönüş yapan ve 2005’te RMMO’da 6 aylık silah altına alınan Thanasi Nikolau’nun, 24 saatlik izin sonrasında Limasol’daki “Evmenios Panayotu” kışlasına dönmediği, aynı gün akşamüzeri de bir köprü altında ölü bulunduğu hatırlatılan habere göre,  2005’ten bugüne kadar yapılan soruşturmalarda ilk önce intihar denildi. Ailenin itirazı ve Rum Bakanlar Kurulu’nun “sonuna kadar araştırılsın” emri üzerine yapılan incelemede cinayet şüphesi nedeniyle polis araştırması istendi.

Habere göre, Rum Hukuk Dairesi dünkü protesto eyleminin ardından yaptığı açıklamada polisin ilgili incelemesinin tamamlandı,  şu anda rapor hazırlığının son aşamasında bulunduğu ve Hukuk Dairesi’ne gönderileceği belirtildi.

Gazete konuyla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) yapılmış, devletin etkin araştırma yapma zorunluluğuna dair bireysel başvuru ve Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’nde açılmış dava bulunduğunu haberine ekledi.

banner288
Son Güncelleme: 15.06.2018 11:27
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AİHM’den Güney Kıbrıs’a 17 Bin 800 Euro Ceza
AİHM’den Güney Kıbrıs’a 17 Bin 800 Euro Ceza
Göçmenleri Aşağı Pirgo Deniz Bölgesine Getiren Bir Kişi Tutuklandı
Göçmenleri Aşağı Pirgo Deniz Bölgesine Getiren Bir Kişi Tutuklandı
Uyuşturucu Kullanımına Bağlı Olarak Komaya Giren Genç Öldü!
Uyuşturucu Kullanımına Bağlı Olarak Komaya Giren Genç Öldü!
Euro Barometre Araştırmasına Göre “Kıbrıslılar” Ekonomi Konusunda Endişeli
Euro Barometre Araştırmasına Göre “Kıbrıslılar” Ekonomi Konusunda Endişeli
“Salamis” Arama Kurtarma Tatbikatı İcra Edildi
“Salamis” Arama Kurtarma Tatbikatı İcra Edildi
Kocias Moskova’da Kıbrıs Sorunu Hakkında Konuştu
Kocias Moskova’da Kıbrıs Sorunu Hakkında Konuştu
Fransa İle İkili Askeri İşbirliği Programı
Fransa İle İkili Askeri İşbirliği Programı
Türkiye’nin Sondaj Hazırlıkları…
Türkiye’nin Sondaj Hazırlıkları…
"Güney Kıbrıs Yangın Söndürme Uçağı Alımını Masaya Koydu"
"Güney Kıbrıs Yangın Söndürme Uçağı Alımını Masaya Koydu"
Hristodulidis Avusturyalı Mevkidaşı İle Bir Araya Geldi
Hristodulidis Avusturyalı Mevkidaşı İle Bir Araya Geldi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim