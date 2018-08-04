Rikkos Erotokritu Tahliye Edildi!

Rüşvet, adam kayırma, yargı sürecini olumsuz etkileme, yetkiyi kötüye kullanma gibi suçlar nedeniyle 2017’de 3 buçuk yıl hapse mahkûm edilen Rum eski Başsavcı Yardımcısı Rikkos Erotokritu dün tahliye edildi.

Politis ve diğer gazetelere göre, ünlü Providencia davasıyla ve 2013’teki mevduat tıraşlaması sonrasında Laiki Bank’ta mevduatlar ile kredileri mahsuplaştırma ile ilgili yargılanan Erotokritu’nun ceza süresi Şubat 2019’da bitecekti. Bir süredir gündüzleri Kurum Dışı Çalışma Merkezi’nde çalışıp geceleri cezaevine dönmekte olan Erotokritu’nun ilgili birime yaptığı tahliye başvurusu onaylanarak dün yürürlüğe girdi.

