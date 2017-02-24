RIK’e Yeni Müdür

Rum Devlet Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü’ne Mihalis Maratheftis’in atandığı bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, RIK Yönetim Kurulu tarafından 5 yıl süreyle atanan Maratheftis’in 1 Mart 2017 itibarıyla göreve başlayacağını yazdı.
Rum Devlet Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü’ne Mihalis Maratheftis’in atandığı bildirildi.
Rum Devlet Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü’ne Mihalis Maratheftis’in atandığı bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, RIK Yönetim Kurulu tarafından 5 yıl süreyle atanan Maratheftis’in 1 Mart 2017 itibarıyla göreve başlayacağını yazdı.