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Rik’e Artık Ticari Reklam Verilmeyecek

Lefkoşa, 6 Eylül 18 : Rum Bakanlar Kurulu’nun, Rum Radyo ve Televizyon Kurumu (RİK)’e, bundan böyle ticari reklam verilmemesi kararı aldığı bildirildi.

Rik’e Artık Ticari Reklam Verilmeyecek

Lefkoşa, 6 Eylül 18 : Rum Bakanlar Kurulu’nun, Rum Radyo ve Televizyon Kurumu (RİK)’e, bundan böyle ticari reklam verilmemesi kararı aldığı bildirildi.

06 Eylül 2018 Perşembe 10:27
Rik’e Artık Ticari Reklam Verilmeyecek
Lefkoşa, 6 Eylül 18 : Rum Bakanlar Kurulu’nun, Rum Radyo ve Televizyon Kurumu (RİK)’e, bundan böyle ticari reklam verilmemesi kararı aldığı bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, Rum Bakanlar Kurulu’nun dünkü toplantısında, RİK’e verilen devlet desteğinin artırılmasının da kararlaştırıldığını kaydederken, RİK Başkanı Thanasis Tsokkos’un, bu karardan memnun kaldığını ve “başından büyük bir belanın gittiğini” söylediğini yazdı.
Habere göre Tsokkos, reklamdan elde edilen gelirin özel kanallara akacağı konusundaki eleştirilere de yanıt vererek, RİK’in yıllık 2,5 milyon Euro olan reklam gelirinin tümünün özel kanallara akmayacağını söyledi.
5 YENİ ÖZEL KANALA İZİN
Öte yandan Haravgi gazetesi, Rum Yayın Yüksek Kurulu’nun, 5 özel kanala televizyon yayını yapma izni verildiğini açıkladığını yazdı.
Gazete, televizyon yayını yapma izni verilen kanalların SKAİ, Epsilon, Star, Alpha ve ANT1 olduğunu kaydetti.
(GE/HA)

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