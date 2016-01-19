“Reis” Grivas’ın Doğduğu Yerde Çekiliyor
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hayatını anlatan “Reis” filminin çekimleri için seçilen yerin, EOKA’nın askeri komutanı Grivas Digenis’in doğduğu yer olduğu bildirildi.
Simerini “’Reis’ Erdoğan Trikomo’ya (İskele) Gidiyor… Neo-Sultan’ın Hayatıyla İlgili Filmin Çekimleri EOKA Komutanı Grivas Digenis’in Doğum Yerinde” başlıklı haberinde çekimlerinin önümüzdeki günlerde başlaması beklenen “Reis” filmiyle ilgili İngiliz The Guardian gazetesinin haberini iktibas etti.