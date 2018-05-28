Refakatçisiz Mülteci Çocuklara Terazi’de Merkez





SURİYE, ÜRDÜN VE LÜBNAN’DAN 10 AİLE GÜNEY’E YERLEŞTİRİLECEKLefkoşa, 28 Mayıs 18 (.): Rum tarafına ulaşan refakatçisiz mülteci çocukların Terazi’de kurulacak bir merkezde konuk edileceği, bu yıl içerisinde 10 mülteci ailenin de ilgili anlaşmalar tahtında Güney Kıbrıs’a yerleştirileceği haber verildi.Fileleftheros’un haberine göre Uluslararası Göç Örgütü’nün (IOM) Güney Kıbrıs Ofisi Sorumlusu Nataşa Ksenofondos Kuduna, Güney’e ulaşan refakatçisiz mülteci çocukların, Zigi’de (Terazi) özel olarak oluşturulacak merkezde konuk edileceğini, merkez yönetimini de Rum Bakanlar Kurulu’nun kararı üzerine “IOM”un üstleneceğini açıkladı.İlgili anlaşma henüz tamamlanmadığından refakatsiz mülteci çocukların barındırılacağı merkezin 2019’dan önce işlemeye başlayamayacağına işaret eden Kuduna Suriye, Ürdün ve Lübnan’dan gelme 10 ailenin bu yıl içerisinde Güney Kıbrıs’a yerleştirilmesinin planlandığını anlattı.Kuduna göçmen ve mültecilerin KKTC’ye gelmesi konusunun “er veya geç bir şekilde Güney’e geçtikleri için Kıbrıs’ın tamamını ilgilendiren bir konu olduğunu” da söyledi “bu insanlar Karpaz’da öldüler diye görmezden gelemeyiz” dedi.Güney’de ikamet etmekte olan ve yakınlarının da oraya gitmesini bekleyen aileler bulunduğunu, bu kişilerin Karpaz’da bulunan cesetleri teşhis etmek için BM’ye başvurduğunu anlatan Kuduna, Rum Yönetimi’nden bu konuya daha çok dikkat göstermelerini istedi.(ŞA/HÖ)