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01 Mayıs 2017 Pazartesi 11:00

Ramform Hyperıon Sismik Araştırma Gemisi Limasol’da

Petroleum Geo Services (PGS) isimli Norveç şirketine ait Ramform Hyperion isimli “ultra modern” sismik araştırma gemisinin, Rum yönetiminin tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölge”de doğal gaz araması yapmak üzere dün Limasol Limanı’na demirlediği haber verildi.

Ramform Hyperıon Sismik Araştırma Gemisi Limasol'da
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PGS ŞİRKETİNE AİT GEMİ SÖZDE MEB İÇERİSİNDE DOĞAL GAZ ARAMASI YAPACAK

Lefkoşa, 1 Mayıs 17 (.): Petroleum Geo Services (PGS) isimli Norveç şirketine ait Ramform Hyperion isimli “ultra modern” sismik araştırma gemisinin, Rum yönetiminin tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölge”de doğal gaz araması yapmak üzere dün Limasol Limanı’na demirlediği haber verildi.

Simerini, Japonya’nın Nagazaki kenti Mitsubishi tersanesinden 5 Nisan’da hareket eden geminin Singapur’daki testlerden sonra Güney Kıbrıs’a hareket ettiği ve dün öğle saatlerinde Limasol Limanı’na demirlediğini yazdı.

Gazete, PGS şirketinin 270 milyon dolara satın aldığı Ramform Hyperion sismik araştırma gemisinin ve yine PGS’ye ait, son aylarda sözde “MEB” içerisinde sismik araştırmalar yapan Ramform Tethys’in  “dünyanın en çağdaş ve güçlü iki sismik araştırma gemisi” olduğunu kaydetti.

Habere göre, Hyperion’un teknik bülteninde, geminin “her biri 10 kilometreye kadar 14 adet sismografik kabloyu eş zamanlı çalıştırabildiği ve seyri sırasında bin 500 metre genişliğinde alanı kaydedebildiği” bilgisi yer alıyor.

Buna paralel olarak, Avrupa  Komisyonu’nun, enerji ve nakil altyapılarını geliştirmeye 22,1 milyon Euro yatırım yapma önerisine AB üyesi devletlerin onay verdiğini, projenin, çeşitli Avrupa ülkelerine sıvılaştırılmış doğal gaz depolama ve tedarik tesisleri kurulmasıyla ilgili olduğunu yazdı.

Habere göre Yunan Ocean Finance isimli şirket de, AB’nin bu projesi aracılığıyla, Ada’ya doğal gaz sağlama sistemi (LNG terminali) kurmak için 4,48 milyon Euro’luk inceleme önerisi sundu.

 (ŞA/ÖK)

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