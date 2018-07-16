Raek Akıllı Sayaçlar İçin Baskı Yapıyor

Rum Enerji Düzenleme Kurulu’nun (RAEK), 400 bin akıllı sayacın alınması için Rum Elektrik İdaresi’ne (AİK) baskı yaptığı bildirildi.



Politis gazetesine göre RAEK, AİK’e, yılda 57 bin olmak üzere, toplamda 400 bin akıllı sayacın takılması için gerekli prosedürü başlatması çağrısında bulundu.



İlk sayaçların 2021 Ocak ayında takılmasına başlanmasının öngörüldüğünü kaydeden gazete, bu şekilde yenilenebilir enerji kaynakları üretenler dahil elektrik üretenlerin (satıcıların), tüm kategorilerdeki tavan fiyatlarını ve tekliflerini belirleyebilecekleri, tüketicinin de cep telefonları aracılığıyla, yarım saat üzerinden belirlenecek fiyatlandırmaya göre satıcıyı seçebileceklerini aktardı.



