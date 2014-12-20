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Putin’in Sözleri Soğuk Duş Etkisi Yaptı...

Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin’in geleneksel yıllık basın toplantısında Kıbrıs’tan söz ederken Kuzey ve Güney Kıbrıs demesi ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan övgüyle söz etmesi Rum yönetimini kaygılandırdığı, siyasi partilerde soğuk duş etkisi yaptığı bildirildi.

Putin’in Sözleri Soğuk Duş Etkisi Yaptı...

Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin’in geleneksel yıllık basın toplantısında Kıbrıs’tan söz ederken Kuzey ve Güney Kıbrıs demesi ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan övgüyle söz etmesi Rum yönetimini kaygılandırdığı, siyasi partilerde soğuk duş etkisi yaptığı bildirildi.

20 Aralık 2014 Cumartesi 11:23
Putin’in Sözleri Soğuk Duş Etkisi Yaptı...
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SİYASİ PARTİLER KAYGI BELİRTİP ANASTASİADİS’İN DIŞ POLİTİKASINI ELEŞTİRDİ

MOSKOVA’DAN RUM YÖNETİMİNE “ENDİŞELENMEYİNİZ, POLİTİKA DEĞİŞİKLİĞİ YOK”

 Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin’in geleneksel yıllık basın toplantısında Kıbrıs’tan söz ederken Kuzey ve Güney Kıbrıs demesi ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan övgüyle söz etmesi Rum yönetimini kaygılandırdığı, siyasi partilerde soğuk duş etkisi yaptığı bildirildi.

Fileleftheros, “Putin Fırtına Ekti... Rus Başkan’ın Açıklamaları Konusunda Lefkoşa’da Kaygı... Moskova Yatıştırıcı” başlıklı haberinde Rum yönetiminin Putin’in ilgili sözleri hakkında izahat istemesi üzerine Moskova’nın, “endişelenmeyiniz, politika değişikliği yok” cevabını verdiğini ancak siyasi partilerin Putin’in sözlerinden endişe belirterek izlediği taktikten dolayı Anastasiadis hükümetini eleştirdiklerini yazdı.

Gazeteye göre DİSİ Başkanı Averof Neofitu, “Dostlar yok, stratejik ortaklar yok, sadece stratejik çıkarlar var. Bunu anlamazsak kimin daha dost veya kimin daha düşman olduğu kısır çatışmasına devam ederiz” uyarısında bulundu.

DİKO Putin’in sözlerinden endişe belirttiği açıklamasında Anastasiadis hükümetini ve icraatlarını eleştirdi.  Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in taktiklerinin Rusya’nın rolünü erozyona uğratarak Güney Kıbrıs’ın ABD ve İngiltere ile ilişkilerini tek yönlü geliştirdiğini vurgulayan DİKO, Rum Merkez Bankası’nın kararlarının da Güney Kıbrıs ile Rusya arasındaki ilişkileri bozduğuna işaret etti.

EDEK Putin’in Kıbrıs’la ilgili sözlerinden “hayal kırıklığı ve üzüntü” belirttiği açıklamasında, “Putin’in sözleri hükümetin izlemekte olduğu tek boyutlu ve ABD’yle ilgili stratejik ortaklara dair dış politikayla alakalıdır. Özellikle Kıbrıs sorununun hassas ve kritik bir aşamadan geçtiği bu dönemde milli çıkarlar Başkan Anastasiadis’in Moskova ziyaretine iyi hazırlık yapılmasını ve bu ziyarette Kıbrıs-Rusya ilişkilerini canlandıracak anlaşmalar yapılmasını dikte eder” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas Putin’in sözlerinden duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirerek bunun Anastasiadis hükümetinin Rusya’ya karşı izlediği politikayla alakalı olduğunu söyledi, “Maalesef izlemekte olduğumuz tek boyutlu dış politikayla, ABD ile tam örtüşmemizle Rus çıkarlarını zedeledik” ifadesini kullandı.

EURO.KO Başkanı Dimitris Şilluris Putin’in sözlerinin analiz edilmesi gerektiğini ancak bu sözlerin ilk bakışta trajik görünmediğini söyledi. Jeopoltik gerçeklere de atıfta bulunan Şilluris stratejik ve dış politikaların yeni şartlara göre değerlendirilmesini istedi.

Ekologlar ve Çevreciler Hareketi Basın Sözcüsü Eleni Hrisostomu “dil sürçmesi”nden söz etti ve Putin’in sözlerinin başarısız dış politikaların sonucu olduğu görüşünü ortaya koydu. Rusya’nın Türkiye’ye yönelmesinin Rum yönetimi düşündürmesi gerektiğini de ekledi.

Simerini Rum siyasi partilerin görüşlerini detaylı aktardığı haberine “Putin’den Soğuk Duş... Lefkoşa’da Rusya Devlet Başkanı’nın Açıklamalarına Karşı Uyuşukluk... Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Tek Boyutlu Politikasını Eleştiren Muhalefet Partileri Hükümet’in Moskova’yla İlişkileri Canlandırmasını İstiyor” başlığını attı.

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