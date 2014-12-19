Putin’in Kuzey Ve Güney Kıbrıs Sözlerini “Çok Endişe Verici” Buldular

KÖTÜ SÜRPRİZ YAŞAYAN RUM YÖNETİMİ MOSKOVA’DAN İZAHAT İSTEYECEK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dün düzenlediği basın toplantısında kullandığı , “Kuzey’i ve Güney’deki Kıbrıs Cumhuriyeti’ni, hem Türk hem de Rum (devletini) tatmin edecek bir çözüm olması için dengeli bir tutum sergilemeye çalışıyoruz” ifadelerinin Rum Yönetimi’ni çok endişelendirdiği, Moskova’dan bugün izahat isteyeceği haber verildi.

Fileleftheros “Moskova’dan Sürpriz... Putin’in ‘Kuzey ve Güney Kıbrıs’ Sözleri ve Erdoğan’a Methiye” başlıklı haberinde Vladimir Putin’in dün düzenlediği ve bin 256 basın mensubunun katıldığı yıllık basın toplantısında, “BM’nin ve Moskova’nın ezelden beridir kullandığı ‘klasik’ söylemlerden çok uzak diplomatik bir terminoloji kullanarak Güney Kıbrıs’a kötü sürpriz yaptığını” yazdı.

Putin’in sözlerinin, enerji konusunda Moskova ile Ankara arasındaki flörtle de alakalı olabileceği görüşünü ortaya koyan gazete, Putin’in kullandığı Kuzey ve Güney Kıbrıs sözlerinin Rum Yönetimi’ni kaygılandırdığını bu nedenle bugün, Moskova ile temas ederek Putin’in sözleri için izahat isteyeceğine işaret etti.

Gazete önce “Biz her zaman dıştan dayatma olmadan –ki bu çok önemlidir- dengeli bir çözüm isteyeceğiz. İnsanlar kendi aralarında anlaşmalı. Dıştan müdahale ve herhangi bir dayatma anlaşmaların demokratik olmasını engeller” ifadelerini kullanan Putin’in hemen sonrasında, siyasi içeriği de olabilecek coğrafik terimler kullandığını belirtti, özetle şöyle devam etti:

"Putin ‘Kuzey’i ve Güney’deki Kıbrıs Cumhuriyeti’ni, hem Türk hem de Rumu tatmin edecek bir çözüm olması için dengeli bir tutum sergilemeye çalışıyoruz’ dedi. Daha da ileri giderek şunları söyledi:

‘Türkiye ile çok iyi ilişkilerimiz var. Bu (ilişkiler) şu veya bu şekilde Kuzey Kıbrıs’a da yayılıyor. Özel ilişkilere sahip olduğumuz (aşikârdır ki dinlerinin ortak olmasını kastediyor) Yunanistan’ın sözünü bile etmiyorum. Bu olgular somut, tamamen yereldir ancak insanlar açısından çok önemlidir. Bunlara rağmen bir miktar iyimserlik var, kimi zaman daha çok kimi zaman daha az, ama temas var ve sınırlarda bir miktar liberalleştirme ve rahatlamalar var. Bu yönde daha da ilerleyeceğiz.’

Rus lider, dış baskılara boyun eğmediğini düşündüğü Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsına methiye de düzdü. ‘Sayın Erdoğan’a, doğalgaz işbirliğinin genişletilmesiyle ilgili bazı gerçekleri açıklamamamızı önerdim. Ancak kendisi güçlü bir kişilik. Bana ‘Hayır. Biz yapacağız. Bu bizim Türk şirketlerinin tercihiydi’ dedi. Türkiye ile birçok ortak bölgesel çıkarları olduğunu da belirten Putin ‘(Türkiye’nin) aktif katılımı olmadan birçok konunun çözümü mümkün olamaz’ dedi.”

Simerini haberi “Vladimir Putin ‘Kuzey’ ve ‘Güney’ Kıbrıs’tan Söz Etti” başlığı altında özetlerken, Alithia Putin’in “Kıbrıs Sorununda, Dıştan Baskı Olmadan Dengeli Çözüm İstiyoruz” sözlerini başlık yaptı.

“Kıbrıs Sorunuyla İlgili: Putin’in Çok Endişe Verici Açıklamalar” başlığını atan Politis okurlarının dikkatini, Putin’in Kuzey Kıbrıs, Türk kesimi ve iki taraf arsındaki sınırlardan söz ettiğine çekti.