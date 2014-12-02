Putin’in Ankara Ziyareti Rum Basınında

Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin’in beraberindeki kalabalık heyetle dün Ankara’ya gerçekleştirdiği ziyaret ve orada yaptığı temaslar Rum basınında yer buldu.

Gazeteler fotoğraflarla da destekledikleri haberi çeşitli başlıklarla okurlarına aktardı.

Alithia yaklaşık bir sayfaya yaydığı haberi “Vladimir Putin’in Türkiye’ye Resmi Ziyareti... Onlarca Milyarlık Ekonomik İlişkiler... Türk Hükümeti Moskova’ya İyi Niyet Hareketi Olarak Kıbrıs’ın Karşısındaki Akkuyu Nükleer Santrali’nin Çevre İncelemesini Onayladı” başlık ve spotlarıyla değerlendirdi.

Politis de geniş yer verdiği haberine “Putin Ticari İlişkiler Görüntüsü İle Ankara’da... Ekonomi Gündemiyle... Vladimir Putin’in Türkiye ziyaretinin Gündeminde Türkiye’nin İthal Ettiği Rus Doğal Gazına İndirim, Suriye ve Irak’tan İhracat Var” başlığını attı.

Haravgi, “Türkiye-Rusya Enerji Anlaşmaları” başlığını kullandı.

Fileleftheros TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu-Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov görüşmesiyle ilgili haberini, “Moskova Müzakerelerin Yeniden Başlamasını İstiyor” başlığı altında özetledi.