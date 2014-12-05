Putin, Güney Kıbrıs’ı Örnek Göstererek, Muafiyet Uygulayacağını Duyurdu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güney Kıbrıs’ta 2013’te yaşanan ekonomik krizi örnek göstererek, Rus yatırımcılara sermayelerini ülkelerine geri getirmeleri durumunda vergi muafiyeti ve dokunulmazlık alacaklarını duyurdu.

Fileleftheros ve diğer gazetelerde yer alan haberlere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dün Rusya’da yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ta 2013 yılında yaşanan olayların ardından Rus yatırımcıların çıkarlarının yabancı ülkelerde olmadığını anladıklarına inandığını belirtti. Putin, Rus işadamlarının sermayelerini Rusya’ya geri getirmeleri durumunda affa tabi olacaklarını söyledi.

Habere göre, Putin, Rus yatırımcıların sermayelerini ülkelerine geri getirmeleri durumunda sermayenin kaynağının sorgulanmaması gibi uygulamaları devreye sokacaklarını vurguladı.

Gazete, Putin’in açıklamasında Güney Kıbrıs’ı örnek göstermesinin Rum hükümeti ve ekonomik çevrelerini endişelendirmediğini savundu.

Habere göre, Rum Maliye Bakanı Haris Yoergiyadis, Putin’in açıklamasının ve Güney Kıbrıs’a değinmesinin kendilerini endişelendirmediğini ve Güney Kıbrıs’ın iyi bir yatırım merkezi olmayı sürdürdüğü konusunda endişelerinin de bulunmadığını açıkladı.