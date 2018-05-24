PSEKA, Kongresini Trump Internatıonal Binasında yapıyor...



KONGREDE “KKTC’NİN TÜRKİYE TARAFINDAN İSLAMLAŞTIRILMAYA ÇALIŞILDIĞI” İDDİASIYLA “TRUMP’I BU KONUDA ETKİLEYECEK STRATEJİ” ARANIYOR

FOTİU ABD’NİN GÜNEY’E SİLAH AMBARGOSUNUN KALDIRILMASINI İSTEDİ



ABD’de yaşayan Rumların örgütlü bulunduğu “Kıbrıs Mücadelesi Dünya Koordinasyon Komitesi”nin (PSEKA) Washington’da dün başlayan 34’üncü kongresinde KKTC’nin “Erdoğan Türkiye’si tarafından İslamlaştırılmaya çalışıldığı” iddiası ile ABD Başkanı “Donald Trump’ı bu konuda etkileyecek strateji arayışı” ele alınıyor.

PSEKA 34’üncü kongresine katılan Rum Yönetimi Başkanlığı İnsani Konular Komiseri Fotis Fotiu, ABD’nin Güney Kıbrıs’a uygulamakta olduğu silah ambargosunun kaldırılmasını talep etti.

Fileleftheros’a göre Fotiu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve hükümetinin selamlarını ilettiği kongrede Rum tarafının Kıbrıs müzakerelerine, Crans Montana’da kalınan yerden, Guterres Çerçevesi temelinde yeniden başlamaya hazır olduğunu savundu, “Başka bölücü alternatif tercihler tehlikelidir, Ada’ya kalıcı barış getiremez. Suni takvimlerden ve sürelerden kaçınılması gerek” dedi.

Güney Kıbrıs-ABD ilişkilerinin “yeni ve benzeri görülmemiş” bir aşamaya girdiğini söyleyen Fotiu, “Amerikan hükümeti ile görüşmelerimiz tamamen Kıbrıs sorunu üzerine odaklandığı dönemlerden çok uzağız. ABD ve diğer müttefiklerle asimetrik tehditlerin göğüslenmesinde işbirliği yapıyoruz. (Kongre katılımcılarına hitaben) sizlerin çok kıymetli yardımlarıyla Doğu Akdeniz’deki stratejik önemimizi çok net öne çıkarmayı başardık” dedi.

Fotiu, ABD’nin Güney Kıbrıs’a yönelik silah ambargosunu “modası geçmiş” diye niteledi ve Amerikan rejimi tarafından gözden geçirilmesi gerektiğini savundu, “silah ambargosuna rağmen Kıbrıs terörle, örgütlü suçla, silah kaçakçılığıyla mücadelede ABD ve uluslar arası toplumun geriye kalanı ile güç birliğine gitmeyi başardı. Bize doğru araçlar verilse, bu yönde çok daha fazlasını yapmak niyetindeyiz” dedi.

Aynı gazete “Trump’ı İkna Etmek İçin Strateji Arıyorlar” başlıklı haberinde ise PSEKA kongresinin “Trump International” binasında düzenlenmekte olduğuna işaret etti.



Habere göre kongre açılışında konuşan PSEKA Başkanı Philip Christopher, çoğu yeni olan Amerikan Kongresi üyeleri ile görüşmeleri ve onlara “Kıbrıs sorununu anlatmalarının” önemine işaret etti, “İşimizin bir bölümü de bize yardım edenleri desteklemek, dostlarımızın yeniden seçilmesine çalışmak” dedi.Christopher Türkiye’nin, KKTC’de bir “aşırı İslam devleti kurma” çabasında olduğunu iddia ederek, yeni stratejinin bunu hedef alması gerektiğini savundu, “Trump siyasi değil, umarız mesajı anlayabilir. Bölgedeki jeopolitik durum değişiyor ve bunu değerlendirebilme ümidimiz var” ifadelerini kullandı.POMAK (Dış Rumlar Dünya Federasyonu) başkanı Andreas Papaevripidis, İngiltere’nin Kıbrıs sorunundaki tezlerini anlatırken “İngiliz Başbakan May ile ilişkilerimiz David Cameron’la ilişkilerimizle aynı değil” dedi.İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson’un garantilerle ilgili görüşlerini olumlu diye niteleyen Papaevripidis, İngiltere’de yaşayan Rumlar ile yaptığı son görüşmede Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i Crans Montana’daki başarısızlığı nedeniyle eleştiren Alain Duncan’ı eleştirdi, “(Duncan) uzun tartışmalardan sonra, Türklerin hazır olmadığını kabul etti” ifadesini kullandı.Papaevripidis, “Londra belediyesine Türk kökenli meclis üyesi seçilmesinde İngiltere Yahudi cemaati ile işbirliğine ve Federasyon’un (POMAK) diğer çalışmalarına” atıf yaptı.Helen Amerikan Enstitüsü Başkanı Nikos Laringakis ise Türkiye’nin Güney Kıbrıs ve Yunanistan’a yönelik tavrına ve Doğu Akdeniz’de uyguladığı politikaya dikkat çekerek “(Amerikan) hükümeti ve Kongresi’ne baskı uygulamaya ısrarla devam etmeliyiz” dedi.PSEKA kongresine katılan Amerikan Yahudi Komitesi AJC Uluslararası İlişkiler başkanı Jason Isakson, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini kınadı, AJC’nin Güney Kıbrıs ve Yunanistan ile sıkı ilişki içerisinde olduğunu söyledi. AJC ile Helen Amerikan Liderliği Konseyi’nin (HALC), “Amerikan kongresinde, Güney Kıbrıs’a silah ambargosunun kaldırılması” talebinin ileri götürülmesi hedefiyle birlikte çalıştığını söyledi.Alithia haberi “İşgal Bölgelerinin İslamlaştırılmasından Endişe… Washington’daki PSEKA Kongresinin Ana Konusu, Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs’ın İşgal Altındaki Bölümünü Tamamen İslamlaştırma Çabasına Panzehir Bulunması” başlık ve spotlarıyla aktardı.Haravgi “Trump’ın İşgal Bölgelerinin İslamlaştırılmasına Duyarlılık Göstermesi” ve “Fotiu: “başka Bölücü Tercihler Tehlikeli” başlıklarını kullandı.