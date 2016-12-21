Güney Kıbrıs:
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21 Aralık 2016 Çarşamba 08:14

“Prosedür, Türkiye Siyasi İrade Gösterirse Anlaşmayla Sonuçlanabilir”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Rum tarafının Güzelyurt’la ilgili hassasiyetlerinin sonunda kabul edileceği umudunu ortaya koyarak, “Prosedürün, Türkiye siyasi irade gösterirse anlaşmayla sonuçlanabileceği” görüşünü ifade etti.

'Prosedür, Türkiye Siyasi İrade Gösterirse Anlaşmayla Sonuçlanabilir”
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ANASTASİADİS: “TÜRK ASKERİNİN ÇÖZÜMDEN SONRA ADA’DA KALMASINA HİÇBİR SEBEP GÖRMÜYORUM, EN KISA SÜREDE ÇEKİLMELİDİR”

“KIBRIS RUM TARAFININ HASSASİYETLERİNİN (GÜZELYURT) SONUNDA KABUL EDİLECEĞİNİ UMMAK İSTİYORUM”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Rum tarafının Güzelyurt’la ilgili hassasiyetlerinin sonunda kabul edileceği umudunu ortaya koyarak, “prosedürün, Türkiye siyasi irade gösterirse anlaşmayla sonuçlanabileceği” görüşünü ifade etti.

“Türk askerinin mümkün olan en kısa sürede Ada’dan çekilmesi gerektiğini” de öne süren Anastasiadis, “Çözümden sonra Ada’da kalmasına bir hiçbir sebep görmüyorum” dedi.

Simerini, Anastasiadis’in Yunanistan Devlet Televizyonu’na (ERT) verdiği mülakatta söylediklerini “İşgal Ordusu Mantıklı Bir Çerçevede Çekilmeli” başlığıyla okurlarına “Başkan bu sefer de ‘mantıklı çerçevenin’ ne olduğu sorusunu cevapsız bıraktı” vurgusuyla aktardı.

Habere göre Anastasiadis, “Türk askerinin çekilme süresi” konusunda “en kısa sürede çekilmesi gerekir. Çözümden sonra Türk askerinin kalmasına hiçbir sebep görmüyorum. Dolayısıyla Türk askerinin, mantıklı bir çerçeve içerisinde çekilmesi gerekir. Ancak bu konuya daha fazla girmek istemiyorum çünkü mümkün olanın en iyisini elde edebilmek için Yunanistan’la sıkı bir diyalog ve işbirliği içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

“GARANTİYE GEREK YOK, ÇÖZÜMÜN TEMELİ KIBRISLI TÜRKLERİ TAMAMEN GARANTİ EDER”

Garantiler konusunda ise “AB üyesi bir ülkenin garantilere ihtiyacı yoktur” iddiasında bulunan Anastasiadis, devamla şunları söyledi:

“Yunan hükümeti ile bu çağ dışılığın ortadan kalkması yönünde çaba harcıyoruz. Bu çağ dışı kuruma da gerekçesi olmayan Türk askeri varlığına da artık bir son verilmesi gerekir. Anayasa maddesi tahtında da şart olan iki oluşturucu eyalet olacağından, uzlaşıldığı şekliyle çözüm zemini, Kıbrıslı Türkleri tamamen garanti eder.”

“ÇÖZÜM ÖZGÜN FEDERASYON OLACAK”

Anastasiadis, çözümün “tek egemenlik, tek uluslararası temsiliyet, tek vatandaşlık ve Avrupa müktesebatı güvence altına alınmış, AB üyesi tek devlet öngörecek özgün federasyon” olacağına dikkat çekerek “İnsan haklarının tesisi konusunu büyük oranda başardık, bu ana yakınlaşmalardan –anlaşmalar da diyebilirsiniz- biri addediliyor” ifadesini de kullandı.

Yunanistan’la işbirliği konusuna değinirken “Yunanistan’la işbirliği her zaman mükemmeldi” diyen Anastasiadis, “En kısa zamanda çözümü isteyenler Kıbrıslı Rumlardır. 42 yıl geçti ve geçen zaman olumsuz olgular yarattı” dedi.

“PROSEDÜR, TÜRKİYE SİYASİ İRADE GÖSTERİRSE ANLAŞMAYLA SONUÇLANABİLİR”

Gazete Anastasiadis’in Güzelyurt sorulduğunda “çözümsüzlüğü alaşağı edebilmemiz için Kıbrıs Rum tarafının (Güzelyurt) hassasiyetlerinin sonunda kabul edileceğini ümit etmek istiyorum” dediğini yazdı ve şu vurguyu yaptı: “Ancak aynı zamanda, Cenevre’de bir başarısızlığın muhtemel sorumluları kadrosuna Ankara’yı da soktu, ‘Mevcut prosedür, Türkiye siyasi irade gösterirse anlaşmayla sonuçlanabilir’ dedi.”

Habere göre Rum Yönetimi Başkanı “üyesi bir ülkenin kararlarına bakmaksızın, Cenevre’deki varlığı özlü olması gereği AB’nin kendisi açısından da önemlidir. AB’nin rolü kozmetik olamaz ve müzakerelere aktif katılımı şu ana kadar ilk kez başarıldı. İşleyiş kuralları bulunan bir devletler grubuna ait olup da önemli olanı görmezden gelemezsiniz” ifadelerini kullandı.

“Bu konuda Kıbrıs Türk tarafının tutumu nedir” sorusuna karşılık da Anastasiadis, “Kıbrıs Türk tarafı, garantiler konusunda, katılabileceğine ancak taraf ülke (garanti ve ittifak antlaşmalarına) olmadığından aktif müdahil olamayacağına inanıyor” cevabını verdi.

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ProsedürAnlaşma
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