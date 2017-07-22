Güney Kıbrıs:
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22 Temmuz 2017 Cumartesi 09:22

Profesyonel Askerliğe Başvuran 4 Bin Kişinin Yarısı Başarılı Oldu

Rum Milli Muhafız Ordusu’nda (RMMO) profesyonel askerlik için başvuruda bulunanların yarısı Değerlendirme Kurulu’ndan geçemedi.

Profesyonel Askerliğe Başvuran 4 Bin Kişinin Yarısı Başarılı Oldu
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Lefkoşa, 22 Temmuz 17 (.):  Rum Milli Muhafız Ordusu’nda (RMMO) profesyonel askerlik için başvuruda bulunanların yarısı Değerlendirme Kurulu’ndan geçemedi.

Haravgi ve diğer gazeteler yapılan toplam 4 bin 16 başvuru sahibinin sağlık ve spor test sonuçları ile istenen kriterlerle ilgili diğer belgelerinin Değerlendirme Komitesi tarafından incelendiğini, konulan bütün kriterlere haiz olan ve yapılan sınavlardan geçen aday sayısının 2 bin 116 olduğunu yazdı.

Habere göre Rum Savunma Bakanlığı, değerlendirmede başarılı bulunan 2 bin 116 kişinin isim listesinin, bütün kriterlere uymayanlardan oluşan bin 900 kişilik yedek listeyle birlikte  açıklandı. Askıya çıkarılan listeye 28 Temmuz’a kadar itiraz süresi tanındı. Bu sürenin sonunda  nihai liste resmi gazetede yayınlanacak.

(ŞA/HA)

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