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Prodromu’nun Guterres çerçevesine ilişkin açıklaması

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in çerçevesinin 4 Temmuz 2017 tarihinde kesinleştiği konusundaki ısrarlarını dün yaptığı açıklamada da sürdürdü.

Prodromu’nun Guterres çerçevesine ilişkin açıklaması

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in çerçevesinin 4 Temmuz 2017 tarihinde kesinleştiği konusundaki ısrarlarını dün yaptığı açıklamada da sürdürdü.

06 Mayıs 2018 Pazar 08:19
Prodromu’nun Guterres çerçevesine ilişkin açıklaması

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in çerçevesinin 4 Temmuz 2017 tarihinde kesinleştiği konusundaki ısrarlarını dün yaptığı açıklamada da sürdürdü.

Haravgi gazetesi, Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun gazetenin Guterres çerçevesi ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın çerçeveye ilişkin önerisine dair sorularını yanıtladığını yazdı.

Prodromu, Rum Yönetim Başkanı Nikos Anastasiadis’in 2 Mayıs tarihinde yaptığı yazılı açıklamanın konuya gerekli tüm açıklığı getirdiğini iddia ederek Guterres çerçevesinin 30 Haziran tarihinde taraflara sunulduğunu, ne Kıbrıs Rum ne de Kıbrıs Türk tarafınca kabul edildiğini, üzerinde yapılan müzakereler ve istişareler sonrasında 4 Temmuz tarihinde kesin halini aldığını iddia etti.

Anastasiadis’in müzakerelerin devamını sürekli istediğini ancak her zaman Kıbrıs Türk tarafının yanıt vermesini beklediğini öne süren Prodromu, Anastasiadis’in “Akıncı’nın Guterres çerçevesini kabul etmesini olumlu bir gelişme olarak nitelendirdiğini ancak garantiler ve tek taraflı müdahale haklarından sorumlunun Akıncı olmadığını bildikleri için, Guterres çerçevesinin altı maddesinin ikisi konusunda ilk olarak Türkiye’den bazı netleştirmeler yapılması gerektiğini” iddia etti.
 

Son Güncelleme: 06.05.2018 11:45
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