Prodromu’dan Derinya Kapısı Konusunda Değerlendirme

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Derinya sınır kapısı konusunda değerlendirmelerde bulundu.



Fileleftheros gazetesine göre Prodromu, Kıbrıs Türk tarafının “sınır kapısının pazartesi açılmaya hazır olacağına dair” açıklamaları konusunda yaptığı değerlendirmede, “Her şey hazırsa, bunun, Türk ordusunun geçit boyunca muhafaza ettiği askeri kulübenin de taşınacağı anlamına geldiği” yorumunda bulundu.



Askeri varlığın bulunmamasının, olmazsa olmaz olduğunu savunan Prodromu, meselenin, geçişin askerler tarafından kontrol edilmesi değil, vatandaşların sorunsuz olarak geçişine izin verilmesi olduğunu belirtti.



Haberde Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil’in, Derinya kapısı konusundaki açıklamalarına da geniş bir şekilde yer verildi.